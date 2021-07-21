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RICHARD MILLE深海潛將　潛水錶實用與高複雜功能兼具

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▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE品牌摯友Arnaud Jerald是最年輕的兩項自由潛水世界紀錄運動員。（圖／品牌提供，以下同）
 

時尚中心／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE征服陸、海、空各種極端環境，致力於打造各式實用且耐用的錶款。炎炎夏日錶迷第一聯想的潛水錶，也以簡易操作的高複雜功能錶吸睛。25歲的自由潛水冠軍Arnaud Jerald正是最具說服力的品牌摯友，親自佩戴RM 032自動上鍊飛返計時潛水錶潛入深海，安全性與準確度都令他激賞，他表示：「作為一名自由潛水者，我的腕錶並不是為了嘩眾取寵而存在。我佩戴它，是因為我相信它。」

▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲Arnaud Jerald親自佩戴RM 032自動上鍊飛返計時潛水錶潛入深海。

▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RM 032自動上鍊計時碼錶是Arnaud Jerald最可靠的配備。
 

RICHARD MILLE品牌摯友Arnaud Jerald是最年輕的兩項自由潛水世界紀錄運動員，2020年他在希臘成功屏息下潛至112米，在挑戰身體的極限同時，他更注重安全性，透露腕錶像是隨身工具一樣，必須一路陪伴他，RM 032自動上鍊計時碼錶是他最可靠的配備，3時位置設有專為深海設計的運行指示器，而RMAC2機芯在尺寸50.00 mm x 17.80 mm的大型錶殼保護下，防水性能可深達300米。

▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RM 032自動上鍊計時碼錶配備時、分、秒、大日期、月份顯示、帶計分、計秒、計時功能的逆跳計時碼錶等功能。

RM 032自動上鍊計時碼錶配備時、分、秒、大日期、月份顯示、帶計分、計秒、計時功能的逆跳計時碼錶等功能，對於專業潛水者而言，單向旋轉錶圈符合ISO 6425標準也相當重要，可防止潛水時間計算錯誤。此外，品牌將錶圈設計成向內傾斜，若要旋轉錶圈需同時按下12點和6點鐘方向按鈕，錶冠功能也具鎖定裝置，紅色外環用來旋轉錶冠、黑色環為安全鎖定，當黑色環出現紅色三角形時，代表計時按把、錶冠皆被鎖定，同樣避免佩戴者誤觸。

▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RM 025陀飛輪潛水計時碼錶是RICHARD MILLE第一款圓形錶殼的作品。

另一款高複雜功能潛水錶RM 025陀飛輪潛水計時碼錶，是RICHARD MILLE首款圓形錶殼作品，乍看之下設計簡約，事實上著實挑戰工藝，因為錶殼採三件式設計，錶殼邊緣平均分布扭矩螺絲，確保水壓在防水的錶殼邊緣平均分佈，才能達到絕佳的防水300米，包括防水按鍵也是基於最重要的防水考量而設計。單向旋轉錶圈結構又以另一組螺絲固定於錶殼，牢固且不易錯位，從潛水前15分鐘的刻度都以紅色標示，讓潛水者在黑暗環境依然能清晰易辨。

▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲錶背可欣賞結合陀飛輪與計時功能的高複雜RM 025手動上鍊機芯。
 

更令人驚豔的是RICHARD MILLE將陀飛輪和計時功能這兩項複雜功能巧妙融為一體，打造強悍的RM 025手動上鍊機芯，當中包括不少創新設計，例如使用鈦合金製作導柱輪和槓桿等零件以減少慣性，並將能耗減少約50%，大幅降低中軸的摩擦，成功消除計時指針在啟動和停止時的跳針和顫動現象，提升腕錶的精準度。機芯底板則以具等向性的碳奈米纖維材質製成，可在廣泛的溫度範圍內保持穩定不變形，因此在各種環境下均能保障機芯系統穩定運行。是潛水錶世界罕見的高複雜功能的頂級錶款。

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RICHARD MILLE

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