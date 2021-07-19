關節暗沉有解！夏季「神級去角質」，肌膚光滑到不思議

▲肌膚暗沉粗糙，建議適度去角質改善。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

炎熱夏季正是穿上背心、短褲的好機會，但是暗沉乾燥的手肘膝蓋，不僅給人疏於保養的老化印象，視覺效果也大扣分。想要肌膚光滑無瑕，除了做好清潔保濕，適度去角質尤其重要，視個人膚況一週使用1-2次，敏感肌膚請依膚況調整。

▲大量露出肌膚的夏季，去角質顯得更為重要。

夏季擁有光滑肌膚不是夢，一般磨砂膏在使用後，常會讓肌膚產生乾燥不適感，新型態去角質霜添加豐富精華油成分，讓你在去除身體角質同時也能維持潤澤膚觸，沖水潔淨後的肌膚更像是有一層保護膜，一點都不乾澀。

▲DHC 純欖美體去角質霜，200g，650元。

添加橄欖精華油、荷荷芭油及乳油木果油成分，加入將玉米穗軸粉碎後所製成的磨砂顆粒，對肌膚也更加溫和，以均衡比例添加了兩種大小的玉米穗軸磨砂顆粒，能輕柔去除造成暗沉、粗糙等問題的老舊角質。

▲L'OCCITANE 薄荷馬鞭草沐浴膠，250ml，880元。

沐浴同時溫和去除老廢角質，蘊含普羅旺斯有機馬鞭草精萃、綠薄荷精華油及檸檬精華油，天然植物潔淨因子細緻綿密泡沫能溫和潔淨肌膚，揉合天然檸檬皮微粒溫和去除老廢角質，洗後肌膚細緻柔滑不乾澀。

▲LA BRUKET 245身體去角質 接骨木花，420g，1,600元。

使用海鹽為身體肌膚深層淨化、去角質，是瑞典西岸傳統海洋浴最具代表性的作法之一。L:a Bruket以當代方式演繹古老智慧，結合甜杏仁油、紅花籽油、菜籽油,為肌膚補充維生素與必需脂肪酸,同時對抗自由基。

▲SABON晶透夢境身體磨砂膏，320g，1,480元。

有富含礦物質的死海鹽，除了高效保濕外，每一顆鹽粒皆為多角切面，以溫和的方式去除角質。獨家調和杏仁油、荷荷巴油、琉璃苣油、阿薩伊果油更能潤澤角質，更是讓每一寸肌膚柔軟滑嫩。

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