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微肉女別急著瘦！面相學：圓臉得人疼、腿粗才有福氣

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▲▼微肉女別急著瘦！面相學：圓臉得人疼 。（圖／翻攝自FB、小紅書）

▲圓臉不僅親和力高，視覺感也更顯年輕。（圖／翻攝自FB/Selina、小紅書/鍾欣潼）

編輯 / Lily

防疫在家多吃少動，你是不是也胖了一些呢？如果正忙著要要減肥，建議先緩一緩，以面相學來說，圓臉、大屁股都是好福氣象徵，不少男生也坦言，喜歡肉感女生更勝於骨感，抱起來超幸福。盤點微胖女5大優勢，誰說女生一定要瘦才好看！

#圓臉親和力強

人家都說肉肉臉較得人疼，不少嫁入豪門的女星臉也多半是圓臉有肉，以面相學來說，圓臉和善，親和力強，很容易交朋友，多半給人甜美可愛的印象。

#下巴有肉，晚年運好

以面相學來說，從下庭（臉的下半部）能看出晚年運，也就是說從下巴能看出你有沒有福氣，豐滿有肉代表一世無憂，相反若是依照現代美感來說，V臉尖下巴的女生代表晚年運不好，下半生會過得很辛苦。

#屁股有肉帶財運

古時候都說大屁股好生養，兒孫滿堂，所謂「十肥九富，不富因為没屁股」，有此可知屁股有肉對女生是多大得稱讚，多肉多福氣，大屁股的女生財運不只亨通，穿衣服玲瓏有緻有曲線更是好看。，

▲▼微肉女別急著瘦！面相學：圓臉得人疼 。（圖／Unsplash）

#腿粗有福氣

現代人追求竹竿腿，但以面相學來說，腿太瘦是勞碌命的象徵，因為古代要經常外出幹活，奔波忙碌的女生才會是瘦腿，相學更有雙腿合不攏容易漏財的說法，因此腿太瘦不好看，比例好才是最重要的。

#肩膀寬善解人意

寬肩的女生常被誤認為壯，不少女生更覺得穿衣服不好看，是身材的致命傷，但是就面相學而言，肩膀代表著心胸，寬肩膀代表心胸開闊、善解人意，體貼的個性非常受男生歡迎呢！

►桃花運爆棚「3大星座」！天秤成功脫單、水瓶月老上線「有如神助」

關鍵字：

微胖, 面相, 福氣

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