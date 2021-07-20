COACH官網逛起來！盤點「萬元有找」包款、配件　首購打折好想買爆

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝品牌官網

居家防疫之際，精品線上購物平台的選擇也越來越多，隨著LOUIS VUITTON、FENDI、PRADA，以及前陣子的SAINT LAURENT相繼在台灣開通網購平台，近日小資女們的愛牌COACH也跟進，宅家也能自由選購，《ET FASHION》也不免俗盤點出一系列萬元內COACH單品，多款最新明星商品們只要甜甜價就能打包帶走！

腋下包

▲COACH Swinger 20 手袋，NT$7,500。

腋下包熱度未減，是不少女孩的心頭好，COACH Swinger手袋系列圓滑流暢曲線的輪廓，以觸感極佳的皮革打造而成，作為細節綴在拉鍊旁的金屬轉扣，裝飾之餘也增添了安全性，小巧百搭的模樣除了腋下包背法之外，另附可拆卸長背帶，能隨時變換穿搭方式，一口氣推出基本黑、復古咖、與酒紅色，不用8000元就能入手的超甜價格CP值夠高。

漁夫帽

▲COACH 經典 SIGNATURE CHAMBRAY 淺藍老花漁夫帽，NT$5,900。（圖 / 翻攝品牌官網、翻攝IG@kiwileehan)

帶點復古感的漁夫帽，是近年KOL與時尚人士們必備的極簡單品，別以為宅著就不需要帽子，窩在家時間長了懶得洗頭，這時候就非常需要一頂「遮油」帽，以防偶爾要出門買補給品，COACH淺藍的類丹寧材質漁夫帽，在經典老花印花中透出一股夏日的輕盈與清爽氛圍。

肩背包

▲COACH HAYDEN 經典 SIGNATURE CHAMBRAY 淺藍老花肩背包，NT$9,500。

老花控快看過來！同樣以類似丹寧質感的經典Signature Chambray 老花織布打造而成的斜背包，清新的淺藍色調簡直太適合夏季了，皮革緄邊的異材質拼接，豐富包款外觀，簡單就能開包的經典轉扣設計，內部分出8層卡槽與現金隔層，就連錢包也不用帶，可自行拆卸的肩背帶，不論斜背、手拿都百搭。

小皮件

▲COACH花卉印花小型皮夾，NT$5,900。



▲COACH WYN 小型皮夾，NT$4,900。

女孩們最關注的小皮件也有專屬夏日的甜甜風格，糖果色系的繽紛花朵，點點綴在精美的皮夾上方，米白色的外觀搭配優雅的信封式設計，中央金屬「C」Logo則彰顯品牌價值，喜好低調的女孩也可以選擇素面款式，同樣有7格卡片夾層，以及現金與零錢區，不到5000元的低價位，實用性照樣不容小覷。

▲COACH 迷你輕薄證件夾，NT$3,500。

近期想購入卡夾的時尚迷們也有選擇，一系列又甜又Q的清新色系，完全能在悶熱的天氣帶來視覺降溫效果，包括檸檬黃、酪梨綠、寶寶藍、薄荷綠......存心讓人選擇障礙，除了分出卡槽，拉鍊拉開能放置零錢，並附有鑰匙圈鍊方便掛上鑰匙或大包包，相當方便。

為慶祝線上購物網站正式上線，COACH不只提供全站免運費寄送服務，更開跑「首購9折」的優惠活動，只要加入COACH官網會員就能立馬享有！此外還會額外附贈小禮物：COACH Dream 逐夢女性淡香1.2ml精隨身試香，還不快手刀買一波！

【同場加映 萬元內精品網購推薦】

SAINT LAURENT

▲SAINT LAURENT 粒面壓花皮革字母卡夾，NT$8,900。

SAINT LAURENT經典的V字絎縫，在卡夾極簡的輪廓中透出俐落設計感，中央標誌性的「YSL」金屬Logo，散發品牌一如往常的奢華魅力，令人第一眼看見就吸睛，卡夾的粒面皮革材質能防止表面刮傷，即便是粗心的女孩也可以放心，系列更一口氣推出經典黑、卡其綠、淡雅灰，以及奶茶色等款式，選擇多樣。

▲SAINT LAURENT FRAGMENT 粒面皮革零錢卡夾，NT$8,900。

若是覺得只有卡槽不夠用的話，可以選擇卡夾零錢包，同樣在小皮件上隔出了5層間隔，另外有拉鍊區可以放置銅板或發票，低調印有SAINT LAURENT字樣，很適合喜歡簡約風格的女孩。

▲SAINT LAURENT AirPods皮革保護套，NT$9,500。

SAINT LAURENT AirPods 皮革保護套的奢華黑金配色，帶出品牌招牌的性感韻味，另外還貼心附上金屬圓形扣環，方便出門時掛在包包或是鑰匙圈上，在科技時代，精品推出Air Pods保護套早已是常見事，但此款不用萬元的價格，更是在一眾精品Air Pods保護套中引起強烈關注。

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PRADA

▲PRADA Air Pods Pro保護套，NT$ 12,500。

令少女們超級心動的粉嫩馬卡配色，PRADA可沒放過，Saffiano防刮皮革製成的Air Pods Pro保護套，精緻簡約中央的倒三角logo，隨著保護套配色變成粉、青綠、粉藍色，搭配的登山鉤與圓環，隨時可以遊走在包包或是鑰匙上。

▲PRADA （右）Smalto Jewels耳環、（左）吊墜耳環、（右上）流蘇吊墜耳環，NT$ 14,500。

將PRADA標誌的倒三角符號以925純銀製成，前衛、叛逆感十足的俐落耳環，除了簡潔的重點款式，PRADA也以黑色寶石串成流蘇演繹龐克元素，中性的設計很適合日常穿搭個性的女孩與男孩。

LOUIS VUITTON

▲Monogram卡片夾，NT$7,700。

近來女孩們瘋狂著迷於裝不下什麼東西的「小廢包」，迷你的空間就連收納在包款裡的小包們也要一起精簡，設有三個夾層的卡片夾，很適合科技發達，到哪都可以刷卡的時代，佈滿Monogram老花帆布彰顯平牌奢華感，簡約的設計輪廓依然時髦，不論女男都合用。

▲LV Essential V 耳環，NT$10,000。

LV的ESSENTIAL V耳環簡單細節同樣不失風格，率性的幾何「V」字圖騰，輕鬆點綴日常穿搭，同時加入精緻的「LV」logo於中央，增添設計質感與收藏價值。

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