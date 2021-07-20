「奇異博士」不愛數位鬧鈴　享受積家潛水錶柔和振動提醒

▲積家Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕錶是班奈狄克康柏拜區最常佩戴的錶款。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

英國男星「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）是瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）的品牌之友，過去一年無論是公開場合或私人時光，他最常佩戴Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕錶，他分享喜愛的理由，表示：「作為潛水腕錶，我很喜歡它如此纖薄輕巧，同時又時尚，無論穿居家服或潛水服，都能完美搭配。腕錶極為含蓄優雅，因此我可以佩戴它做任何事，潛入海中、踏單車、出席拍照活動，或只是休閒放鬆也可。」

▲班奈狄克康柏拜區喜歡從錶背欣賞機芯。





▲積家Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕錶，540,000元。

積家Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕錶還有一項特點，深深吸引班奈狄克康柏拜區，他說：「它的鬧鈴功能堪稱完美，尤其是與數碼鬧鈴相比，它更柔和、更安靜，佩戴於腕間時可感覺到它輕微振動。」且錶背採透明設計，依然保有高達300米的防水，在潛水錶界相當罕見，讓喜歡欣賞機芯之美的他，能夠飽覽精密的機械裝置，此錶款符合ISO 6425潛水標準。

▲Blancpain五十噚大日曆自動潛水腕錶，641,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

以五十噚系列潛水錶著稱的Blancpain，也為五十噚大日曆自動潛水腕錶開透明錶背，秀具120小時動力儲存、大日曆顯示功能的6918B型機芯，防水達300米；錶殼與鍊帶均為鈦金屬材質，搭配黑色單向旋轉藍寶石錶圈，是經典耐看之作。

▲Blancpain五十噚大日曆自動潛水腕錶採透明錶背設計。

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