fb ig video ETtoday search mobile

孔子也搖頭！《婚詞離曲2》渣男語錄：70歲才能不踰矩，我才40太年輕

>

編輯／ChiNg

超人氣韓劇《婚詞離曲》第一季結束後備受好評，粉絲敲碗已久終於在今年六月迎來《婚詞離曲2》新系列被網友稱為「《夫婦的世界》2.0」可謂比狗血更狗血，描述各種外遇男的渣言渣語、強詞奪理甚至是不倫戀愛關係，因而引申出許多渣男金句於網上引起熱烈迴響。

「我們不是聖人君子，抵擋不住誘惑也是人之常情吧。」

「我又不是風流成性，只不過是一時不小心走錯一步。」

「韓式泡菜都要熟成才能入味，人也是一樣我就像尚未熟成的韓式泡菜，我的人格不夠完美、還有成長的空間。」

「妳憑什麼高姿態？又不是錢賺最多。」

「就像女人看到名牌包會衝動購物一樣，事後才懊悔，這是同樣的心裡都是慾望，只差在誘惑是名牌包還是人而已。」

「這件事是我一個人造成的，她（第三者）什麼過錯也沒有。」

「女孩子小時候喜歡洋娃娃、扮家家酒，但男孩子喜歡玩具，可是同樣的玩具玩久了會膩然後被新玩具吸引，妳懂嗎？」

「戲劇化的人生對演員來說也不錯吧？」

「難道你的世界非黑即白嗎？沒有灰色地帶嗎？人的感情怎麼可能像切蘿蔔一樣分得清清楚楚。」

「孔子都說到了70歲才能從心所欲而不踰矩，我現在才40歲當然沒辦法那麼完美，妳太年輕所以難以原諒我，而我太年輕，抵擋不住好奇心。」

►「愛不是大手筆告白，只是狗屎運」　《性愛自修室》第三季9月開播 

►美劇《性／生活》毀三觀　「給你安全感的人，不可能同時給你刺激感」

關鍵字：

韓劇, 婚詞離曲2, 婚詞離曲, Netflix

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

性感歌后卡蜜拉走鐘！「素顏＋55身肥肚」模樣嚇翻網：認不出

性感歌后卡蜜拉走鐘！「素顏＋55身肥肚」模樣嚇翻網：認不出

網傳超準「馬克杯心理測驗」！從「握杯方法」看出自己的潛在人格

網傳超準「馬克杯心理測驗」！從「握杯方法」看出自己的潛在人格

油煙味再見！5個「消除廚房異味」小秘訣　自製天然除臭劑超簡單

油煙味再見！5個「消除廚房異味」小秘訣　自製天然除臭劑超簡單

別讓細節毀了你！居家手部護理3招，養出嫩白美手 ZARA大減價手袋均一價490元　IG爆紅「百褶包」竟不用三百元 熊黛林長髮豐盈又烏黑　竟然是用「百元髮膜」護出好髮質 阿湯哥高顏值千金長大了！「深U背心露纖腰」近照網看呆：仙女 10位隱藏「超殺六塊肌」陸劇男星！張新成、龔俊　公費洗澡超養眼 DiorAmour 洋裝「背後挖愛心」美爆！黑白棋盤格包包、漁夫帽又甜又酷 髮量少也可以綁出超可愛的日系馬尾　1分鐘學會超簡單造型

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面