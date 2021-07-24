孔子也搖頭！《婚詞離曲2》渣男語錄：70歲才能不踰矩，我才40太年輕

編輯／ChiNg

超人氣韓劇《婚詞離曲》第一季結束後備受好評，粉絲敲碗已久終於在今年六月迎來《婚詞離曲2》新系列被網友稱為「《夫婦的世界》2.0」可謂比狗血更狗血，描述各種外遇男的渣言渣語、強詞奪理甚至是不倫戀愛關係，因而引申出許多渣男金句於網上引起熱烈迴響。

「我們不是聖人君子，抵擋不住誘惑也是人之常情吧。」

「我又不是風流成性，只不過是一時不小心走錯一步。」

「韓式泡菜都要熟成才能入味，人也是一樣我就像尚未熟成的韓式泡菜，我的人格不夠完美、還有成長的空間。」

「妳憑什麼高姿態？又不是錢賺最多。」

「就像女人看到名牌包會衝動購物一樣，事後才懊悔，這是同樣的心裡都是慾望，只差在誘惑是名牌包還是人而已。」

「這件事是我一個人造成的，她（第三者）什麼過錯也沒有。」

「女孩子小時候喜歡洋娃娃、扮家家酒，但男孩子喜歡玩具，可是同樣的玩具玩久了會膩然後被新玩具吸引，妳懂嗎？」

「戲劇化的人生對演員來說也不錯吧？」

「難道你的世界非黑即白嗎？沒有灰色地帶嗎？人的感情怎麼可能像切蘿蔔一樣分得清清楚楚。」

「孔子都說到了70歲才能從心所欲而不踰矩，我現在才40歲當然沒辦法那麼完美，妳太年輕所以難以原諒我，而我太年輕，抵擋不住好奇心。」

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