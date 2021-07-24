2021上半年必聽！《火神》主題曲超洗腦　Marz23 ft.莫宰羊嘻哈炸全場

編輯／ChiNg 圖／翻攝自KKBOX

不知不覺2021年已過半，雖然上半年疫情嚴峻多數時間都是在家度過，不過相信大家也追了不少電視劇與電影，當原本普通的歌曲成為電影或電視劇主題曲後便會讓人忍不住一聽再聽、回味無窮，下面推薦六首回顧2021上半年家喻戶曉的代表性歌曲，絕對能勾起你腦海中的深刻劇情。

＃茄子蛋《愛情你比我想的閣大偉大》

這首電影《當男人戀愛時》主題曲絕對是今年目前為止最具話題的熱門電影，以浪漫的台客愛情來描述一段令人鼻酸的愛情故事，不但成為票房黑馬更成功惹哭一片影迷，若喜歡熱血激昂的戀愛故事肯定不能錯過。

＃韋禮安《因為是你》＆江美琪《繞》

五月於Netflix上引起熱烈討論的新劇《火神的眼淚》以消防員的工作與生活去探討人性醜陋的一面，使得許多人紛紛讚嘆取材與編劇簡直是神作，同時消防員亦印證劇中多處議題於現實生活中確實屬實，無論是劇情還是主題曲絕對都不容錯過。

＃告五人《在這座城次遺失了你》

擁有超強卡司的台劇《她們創業那些鳥事》由陳意涵、林心如、邱澤等人領銜主演整部劇根本超欠看，以三位個性截然不同的女生一起合作創業的故事為主題描述一連串的紛爭與相互珍惜，同時更使插曲《在這座城次遺失了你》收錄於許多人單曲循環的歌單裡。

＃Marz23 ft.莫宰羊《最美的風景Fight With The Demon》

熱愛饒舌音樂的人聽到這首肯定會尖叫，被網友稱為最猛合體Marz23與莫宰羊的合作將嘻哈音樂炸出新高度，並於各大串流平台賺得驚人流量，而高爾宣的全新單曲《Till My Ride Comes》亦是與之雙雙入榜，更是電影《複身犯Plurality》主題曲深受大家喜愛。

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