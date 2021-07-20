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MOSCHINO泰迪熊飾品夢幻登場！「金熊耳環、戒指」萬元內入手

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▲▼MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO推出全新首飾系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

MOSCHINO的招牌泰迪熊是時尚迷的最愛元素之一，現在創意總監Jeremy Scott推出全新首飾系列，就圍繞經典小熊展開，將MOSCHINO logo融入其中，打造超萌的髮夾、頸鍊、項鍊墜飾等單品，並且價格相對平價，最低萬元內就能入手，女孩們快衝一波。

▲▼MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲全新「BIJOUX BIJOUX BIJOUX 」系列。（圖／品牌提供）

▲▼MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲大陸女星宋祖兒佩戴髮夾於褲裝上。（圖／品牌提供）

MOSCHINO 現任創意總監 Jeremy Scott重新復甦品牌創始人 Franco Moschino 著名的首飾系列，推出全新「BIJOUX BIJOUX BIJOUX 」系列，品牌經典泰迪熊也出自創始人之手，首次誕生於1988 年秋冬系列的小熊元素，風潮延燒至今仍是話題單品。

▲▼MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲▼MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲▼MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO LOGO手鍊；熊耳環NT$5,300；項錬。（圖／品牌提供）

本季首飾也圍繞經典圖案為主角，閃爍亮眼的MOSCHINO logo 腰帶在黑色服飾的襯托下更加顯眼，搭配奢華的編織鎖鍊式項鍊，成為耐看至極的組合。當然也不能少了可愛的泰迪熊，以搶眼的金色為主要特徵，採用磨砂和電鍍技術，鑲嵌在髮夾、頸鍊、項鍊墜飾、手鍊吊飾和充滿個性的戒指上；像是多個泰迪熊串在一起組成的項鍊，或是品牌Logo與小熊拼接的髮飾，都為日常注入活力。

▲SAUVEREIGN 。（圖／品牌提供）

▲SAUVEREIGN Lantern Pearl Vanilla《傳世》金箔扣 。（圖／品牌提供）

精品品牌SAUVEREIGN，以極具收藏價值的《傳世》金箔扣飾為作品核心靈魂，具有可自由拆卸及組裝的獨特設計，能隨心所欲搭配各式服裝造型，作為胸針配飾，也能裝飾於任一品牌包款扣鎖上或在鞋履上。最新的Lantern Pearl Vanilla《傳世》金箔扣，靈感源自給予祝福的天燈，扣飾上共有10顆粉色天然母貝，散發典雅浪漫的光暈，每顆天然母貝都以精細工藝切割並削成0.5-0.8mm的尺寸，色彩柔和別具璀璨光澤。

關鍵字：

MOSCHINO, Jeremy Scott, 首飾, 泰迪熊

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