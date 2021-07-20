星巴克「小熊甜筒杯」Ｑ萌外型被瘋搶！　餅乾造型陶瓷杯質感極好

▲大陸星巴克推出夏季第三波新品。（圖／翻攝自星巴克、小紅書）



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除了咖啡飲料外，星巴克的杯款更是大家關注的焦點，每每造成瘋搶，近日大陸星巴克推出夏季第三波新品，以「夏日叢林」為主題帶來一系列充滿熱帶風情的杯款，其中這款「星巴克小熊甜筒杯」造型最是童趣可愛，立刻洗版社群，還有多款「鳳梨」造型的水杯，全都引發搶購熱潮。

▲星巴克「小熊甜筒杯」一推出就引發瘋搶。（圖／翻攝自小紅書）



大陸星巴克新推出的「夏日叢林」系列商品，派出了「星巴克小熊」躍上許多杯款，尤其是這款「小熊甜筒杯」討論度最高，下方陶瓷杯的部分採用了冰淇淋甜筒餅乾的樣貌設計，並有星巴克LOGO浮雕，質感非常好，上方則是小熊帶著面鏡在潛水的模樣，杯蓋邊緣還製作成融化的造型，看起來就像是小熊在冰淇淋中潛水一樣，且有分為線上、線下不同款，超可愛、療癒的外型讓民眾毫無招架之力，一上架就造成瘋搶，在社群上洗版一片。

▲（左）為線上款、（右）為線下款。（圖／翻攝自小紅書）



還有一款與膳魔師合作的塑膠吸管杯，與專屬的「潛水小熊杯套」作為一組販售，也受到大大歡迎，軟塑料的杯套上方的小熊是絨毛玩偶的材質，可以斜背在身上，童趣的風格融化了少女心，也有許多媽媽搶來給孩子用。

▲膳魔師合作的塑膠吸管杯，還附贈專屬的「潛水小熊杯套」。（圖／翻攝自小紅書）



本次「夏日叢林」系列另一最大元素就是「鳳梨」，因此也能看到星巴克小熊戴上鳳梨葉子頭套，現身在其他杯款上頭，包括清爽透明感的水杯，或是模擬鳳梨一格一格的造型陶瓷杯上，也全都超Ｑ萌，整個系列充滿清新黃澄澄的色調，並以綠色點綴，熱帶氣息超濃郁。

▲「夏日叢林」系列中，還有許多鳳梨主題杯款。（圖／翻攝自小紅書）



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