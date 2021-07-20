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「4星座」看似無害其實超聰明　牡羊不屑耍心機、處女擅長偽裝

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▲▼「4星座」看似無害其實超聰明。（圖／翻攝自FB）

▲4個星座很聰明卻不愛耍心機。（圖／翻攝自FB/jtbc Drama，以下同）

編輯 / Amber

有的人善於武裝自己，微博《12星座屋》提及有的星座卻擅長偽裝自己，看似無害其實並不笨，適時隱藏自己聰明，這樣的個性進可攻、退可守，和朋友相處交往永遠不吃虧，要知道他們其實一點都不笨，不想耍心機過生活是自己的選擇。

▲▼「4星座」看似無害其實超聰明。（圖／翻攝自FB）

＃金牛座

金牛座苦幹實幹，做人厚道，大部分的人都認為他們老實沒有心機，其實金牛並非沒有耍心機能力，它們做的所有事情都在自己的盤算之內，他們的頭腦很清晰，從來不需要靠耍心機獲得好處利益。

▲▼「4星座」看似無害其實超聰明。（圖／翻攝自FB）

＃射手座

射手座喜歡直來直往，喜惡都藏不住情緒，這樣的個性總讓人誤會他們頭腦簡單，其實射手只是不想用心機去達到目的，憑藉著頭腦聰明也夠機靈，靠著自己的本事就有出色的表現。

▲▼「4星座」看似無害其實超聰明。（圖／翻攝自FB）

＃牡羊座

牡羊座喜歡凡事靠自己，聰明的他有識破別人心機能力，但卻不想用心機去算計別人，說穿了牡羊單純正直，只要不去招惹他，他絕對是你貼心無害的好朋友。

▲▼「4星座」看似無害其實超聰明。（圖／翻攝自FB）

＃處女座

處女座做事很有原則，討厭別人欺騙，更痛恨別人表裡不一，他們直腸子卻不代表容易被騙，睿智的他們更不容易被算計，也因如此他們防備心比較重，貌似無害較不容易被他人傷害。

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關鍵字：

星座, 排行榜, 心機, 無害

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