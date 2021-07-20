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63歲莎朗史東阿嬤變女神　曾中風瀕死、學瑪丹娜戒酒重拾人生

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▲▼莎朗史東 。（圖／路透社）

▲莎朗史東於坎城影展頒獎典禮，穿Dolce & Gabbana開岔禮服稱霸紅毯。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

甫落幕的坎城影展，除了評審團主席史派克李（Spike Lee）花俏穿搭以及頒獎典禮當晚凸槌引起話題，影展期間最受矚目的女星當屬63歲的美國女星莎朗史東（Sharon Stone），她一連換上多套Dolce & Gabbana禮服，穠纖合度的身材讓人看傻了，是名副其實的「阿嬤變女神」，在紅毯上搶盡風頭，讓人幾乎忘了她曾經中風，在鬼門關前走一遭的重大轉折。

▲▼莎朗史東 。（圖／路透社）

▲莎朗史東勇於挑戰各式服裝，穿Dolce & Gabbana花朵蓬裙禮服。。（圖／路透社）

莎朗史東1992年主演《第六感追緝令》（Basic Instinc），片中在審訊間對著一票警探開腿若有似無露出私處的一幕，讓她聲名大噪，成為90年代的性感女神。但2001年她突然腦出血中風，在加護病房住了9天讓她徹底覺醒，開始要過自律的生活，花了7年復健才讓她再次重回正軌，並一路保持年輕時的曼妙身材，當然臉蛋依然留下歲月的痕跡，她曾表示要自然老去。

由於追求自然，莎朗史東的保養術就是清水洗臉、注重保濕，若非出席公開場合，她在家不上妝，連拍影片與粉絲分享煮菜心得也素顏入鏡；而飲食她不碰碳酸飲料與麩質食物，得知瑪丹娜滴酒不沾，她也跟著戒酒3個月，成效令她相當滿意，且她多數時間自己做飯，減少外食頻率。

▲▼莎朗史東 。（圖／翻攝sharonstone IG）

▲莎朗史東po出比基尼照，體態無懈可擊。（圖／翻攝sharonstone IG）

莎朗史東於坎城頒獎典禮當天，一襲Dolce & Gabbana開岔禮服讓她的美腿若隱若現，她於IG分享的比基尼照更可見她腹部肌肉緊實，歸功於她一周至少在健身房運動4或5天，且是重訓、皮拉提斯、瑜珈等運動輪流做，即使沒上健身房，她也會躺在浴缸裡抬腿，「阿嬤變女神」偷懶不得。

►女星遇到他慘輸！坎城評審主席桃紅LV裝強壓露bra超模風采

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關鍵字：

莎朗史東, Dolce & Gabbana

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