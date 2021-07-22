Jo Malone香水一瓶才1150元　就能擁有最熱賣香味英國梨與小蒼蘭

文／C編

Jo Malone的香水可以說是每個女生都夢寐以求的，「Her和她」推出「Jo Malone 英國梨與小蒼蘭及葡萄柚古龍水30ml禮盒組」，囊括了全球最受到歡迎的香味，以及最百搭的古龍水，絕對要趁機收了。

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▲Jo Malone 英國梨與小蒼蘭及葡萄柚古龍水30ml禮盒組（贈原廠提袋乙入），原價4940元、特價2299元，點我購買。



英國梨與小蒼蘭古龍水一直以來都是Jo Malone全球銷量第一的香氣，淡雅的花草香之中帶有一點點的甜味，不管是女生還是男生聞到都覺得愛上，難怪輕輕鬆鬆就可以成為Jo Malone最受歡迎的香調，說是招牌不為過。

▲Jo Malone的香水受到很多人歡迎。（圖／pexels）



不只是英國梨與小蒼蘭，Jo Malone其他香調也很受到歡迎，像是葡萄柚古龍水，一噴就讓人聯想到多汁的酸甜水果，不管是單噴或是揉和其他香味都很百搭，可以先用英國梨與小蒼蘭噴在基底，再疊擦上葡萄柚古龍水，可以展現出跟其他人完全不同的香調，這也是Jo Malone與其他品牌最大的不同，能將不同香水混搭使用，呈現出更風格獨具的韻味。

▲Jo Malone簡約的瓶身，很有記憶點。（圖／pexels）



除了香味受到歡迎，Jo Malone一貫的簡約白色瓶身搭配上奶油色標籤、銀色的蓋子，展現出高雅時尚的氛圍，簡約卻又不失格調的包裝，不管是擺在化妝台或是隨身攜帶都很有質感，30ml細長的管身更是很好收納，帶在身上方便隨時補擦。

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「Her和她」推出「Jo Malone 英國梨與小蒼蘭及葡萄柚古龍水30ml禮盒組」（贈原廠提袋乙入），原價4940元、特價2299元，相當於47折的優惠，平均一瓶才1150元左右，當然是要搶起來，送人或是自用都很適合，不知道該送什麼禮物的時候，挑選Jo Malone絕對不會出錯。