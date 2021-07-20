fb ig video ETtoday search mobile

《九尾狐》惠利「全身透視裝」難得耍性感！　超大反差女人味爆棚

>

記者王則絲／台北報導

韓女星李惠利與張基龍主演漫改韓劇《我的室友是九尾狐》於近日迎來圓滿結局，播出期間討論度非常高，主演群們也因此人氣大漲，尤其是惠利可愛沒包袱的形象更是瘋狂圈粉，近日惠利登上韓版《COSMOPOLITAN》雜誌拍攝一組時尚大片，除了演繹擅長的甜美公主風，其中一套「全身透視」的冰藍色禮服造型，讓惠利難得展現了性感的一面，若隱若現引人遐想。

今年27歲的惠利是從偶像轉型而來的演員，從《請回答1988》中就展現了演技的潛力，今年主演新劇《我的室友是九尾狐》成功讓人氣再登巔峰，惠利擁有一雙超有戲的圓滾滾雙眼，外型屬於可愛的類型，有些瘋瘋癲癲、淘氣又沒包袱的形象深受粉絲喜愛。

 

這回拍攝雜誌時尚大片，惠利嘗試多套造型，包括她最擅長駕馭的甜美公主風格，一身DEW E DEW E透紗花苞裙、蛋糕背心洋裝搭配白紗頭飾，以及佈滿小波點的SELF-PORTRAIT白色蕾絲細肩洋裝，全都襯托出她的甜美可人，可愛又俏皮。

其中一套同樣來自韓國設計師品牌DEW E DEW E的冰心藍色禮服，利用抓皺包邊點綴來增加可愛氛圍，同時也難得讓惠利展現了性感的一面，因其「全身透視」的設計，讓肌膚與身形若隱若現，配上一個回眸電眼殺，反差感女人味爆棚。

►Jennie戴Lisa假髮？罕見短髮造型風格差超多　網友評價很兩極

►歐陽娜娜慵懶「睡衣裝」現身機場　被網轟衣品下降：像大媽

關鍵字：

李惠利, 惠利, 雜誌, 透視裝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

下半年「閃婚機率」最大星座TOP 3　獅子終於定下來、第一名為愛婚頭

下半年「閃婚機率」最大星座TOP 3　獅子終於定下來、第一名為愛婚頭

85度C開賣天竺鼠車車「神還原」　Mister Donut藍藍咖波好療癒

85度C開賣天竺鼠車車「神還原」　Mister Donut藍藍咖波好療癒

Jennie戴Lisa假髮？罕見短髮造型風格差超多　網友評價很兩極

Jennie戴Lisa假髮？罕見短髮造型風格差超多　網友評價很兩極

歐陽娜娜慵懶「睡衣裝」現身機場　被網轟衣品下降：像大媽 安格斯12星座一周運勢7／19-7／25　處女運勢資優生、獅子有結婚衝動 《你是我的春天》徐玄振造型被批不適合？長臉髮型NG原因出在這 阿湯哥高顏值千金長大了！「深U背心露纖腰」近照網看呆：仙女 日本超神準心測「最想當動物園哪隻動物？」看出適合你個性的工作 想補充膠原蛋白？營養師曝「5種食物」防流失，維持Q彈蘋果肌 奧斯卡影帝5度婚與「小30歲妻」世紀同框！紅毯照遭網酸：拍鬼片

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面