《九尾狐》惠利「全身透視裝」難得耍性感！　超大反差女人味爆棚

記者王則絲／台北報導

韓女星李惠利與張基龍主演漫改韓劇《我的室友是九尾狐》於近日迎來圓滿結局，播出期間討論度非常高，主演群們也因此人氣大漲，尤其是惠利可愛沒包袱的形象更是瘋狂圈粉，近日惠利登上韓版《COSMOPOLITAN》雜誌拍攝一組時尚大片，除了演繹擅長的甜美公主風，其中一套「全身透視」的冰藍色禮服造型，讓惠利難得展現了性感的一面，若隱若現引人遐想。

今年27歲的惠利是從偶像轉型而來的演員，從《請回答1988》中就展現了演技的潛力，今年主演新劇《我的室友是九尾狐》成功讓人氣再登巔峰，惠利擁有一雙超有戲的圓滾滾雙眼，外型屬於可愛的類型，有些瘋瘋癲癲、淘氣又沒包袱的形象深受粉絲喜愛。

這回拍攝雜誌時尚大片，惠利嘗試多套造型，包括她最擅長駕馭的甜美公主風格，一身DEW E DEW E透紗花苞裙、蛋糕背心洋裝搭配白紗頭飾，以及佈滿小波點的SELF-PORTRAIT白色蕾絲細肩洋裝，全都襯托出她的甜美可人，可愛又俏皮。

其中一套同樣來自韓國設計師品牌DEW E DEW E的冰心藍色禮服，利用抓皺包邊點綴來增加可愛氛圍，同時也難得讓惠利展現了性感的一面，因其「全身透視」的設計，讓肌膚與身形若隱若現，配上一個回眸電眼殺，反差感女人味爆棚。

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