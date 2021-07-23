55元吃到《料理之王》大廚級美食！川味辣雞、黑椒牛柳　5分鐘就搞定

文／C編

防疫期間無法外食，外帶、外送之餘，很多人苦思3餐到底要煮什麼，才能吃得開心又滿足，現在不需要煩惱，「Her和她」直接把大廚的菜單讓你簡單端上桌，推出「料理之王人氣主廚推薦即熱即食調理包18包超值組」，加熱就可以享用大餐，方便又實惠。

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《料理之王》人氣主廚推薦即熱即食調理包18包超值組，包含中、西、日式料理，變化豐富，有黑椒牛柳、和風咖哩雞、精燉豚肉、川味辣雞、蛤蜊海鮮義大利麵醬、蕃茄蘑菇義大利麵醬，共6款口味，每一款各3包，不管是自己一個人還是大家庭，都相當方便。



取出料理包放進沸水，煮約5分鐘就可以直接享用，或是撕開後使用微波爐加熱2分鐘，就可以迅速上桌，省時又美味、方便又快速，重點是「料理之王人氣主廚推薦即熱即食調理包18包超值組」，原價1979元、特價990元，平均一包才55元，超級划算。

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即便降級，防疫也不該放鬆，美食在家吃更是安全又簡單，準備好「料理之王人氣主廚推薦即熱即食調理包」，隨時想吃辣、吃咖哩、吃義大利麵，通通都能辦到，不但不會吃膩，還會上癮，期待每一餐的驚豔與驚喜。

