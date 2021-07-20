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梁詠琪45歲臉上沒細紋　每天用2瓶霜、自製面膜讓肌膚細緻零毛孔

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記者李薇／綜合報導

香港女歌手梁詠琪45歲，臉上沒有一絲細紋，看起來就和20幾歲的大學生一樣，肌膚狀態相當好，最近她也在小紅書上分享她的春季美肌秘訣，不但愛用乳霜，還會自製面膜，敷出完美的好膚質，讓許多粉絲都不禁超羨慕。

▲梁詠琪,抗老,面霜,保養,sisley,la mer,glamglow。（圖／gigileungwingkeiIG）

▲梁詠琪肌膚狀態超級好。（圖／gigileungwingkei IG）

梁詠琪表示，因為每個季節不同，天氣也都不一樣，所以會選用不同的保養單品，最近就是會用La Mer的濃萃修復眼霜，早晚都會擦，搭配它附的按摩棒，畫圓按摩眼睛的下面，就可以避免眼周出現細紋。

▲梁詠琪,抗老,面霜,保養,sisley,la mer,glamglow。（圖／gigileungwingkeiIG）

▲梁詠琪完全看不出來已經45歲。（圖／gigileungwingkei IG）

接著就會使用sisley的抗皺活膚御緻駐顏霜，基本上也是早晚都會用，化妝前跟睡前都會擦的單品；最後一款愛用的單品就是GLAMGLOW的瞬效完美發光面膜，會擦薄薄一層在肌膚，停留10分鐘，覺得乾了就可以用溫水按摩，但動作磨砂清潔肌膚，感覺死皮都會隨著水分帶走，一週會用一次到兩次。

▲梁詠琪,抗老,面霜,保養,sisley,la mer,glamglow。（圖／gigileungwingkeiIG）

▲梁詠琪表示，只有工作的時候才會上妝。（圖／gigileungwingkei IG）

不只是用保養品，梁詠琪也會自製面膜，使用檸檬一小匙、蛋白一顆、橄欖油一小匙，塗抹到肌膚上，15到20分鐘左右，再用清水洗乾淨，這樣不但可以幫助肌膚美白，同時也可以讓毛孔變得細緻。

▲梁詠琪,抗老,面霜,保養,sisley,la mer,glamglow。（圖／gigileungwingkeiIG）

▲梁詠琪連體態都沒變。（圖／gigileungwingkei IG）

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關鍵字：

梁詠琪, 抗老, 面霜, 保養, sisley, la mer, glamglow

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