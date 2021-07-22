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黛安娜王妃生前愛包盤點！不只Gucci竹節包　Lady Dior因她而改名

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黛安娜王妃（Diana, Princess of Wales）舉手投足之間的時髦品味，在逝世20多年後，依舊仍是人們不斷討論與參考的時尚範本。

近日Gucci在黛安娜王妃冥誕之際，讓經典的方形Diana竹節湧現於各大社交平台。即使逝世超過20年的時間，黛安娜王妃一直都是許多女孩的時尚範本、更是設計師們的靈感繆思。時髦又典雅的黛安娜王妃，包含近日回歸的Gucci Diana竹節包，生前還有其他包款皆搭配著不一樣的服飾、先後多次出現在各大典禮、社交場合或是私服中，跟著《美麗佳人》一同來回顧Diana的經典愛包們▼

Dior Lady Dior

現在大家所熟悉的Lady Dior，最早其實被品牌取名為Chouchou，1995、1996年左右，在黛安娜王妃的演繹下，包包變更名為Lady Dior。Diana當年選擇了較好搭的黑色Lady Dior，和不一樣顏色的套裝、洋裝，甚至是晚宴服都能做搭配，奠定了Lady Dior在包包界的經典地位。

Lady Dior因黛安娜王妃而改名！不只Gucci Diana竹節包，Tod`s、Versace...黛安娜王妃生前愛包盤點

Lady Dior因黛安娜王妃而改名！不只Gucci Diana竹節包，Tod`s、Versace...黛安娜王妃生前愛包盤點

黛安娜王妃對於Lady Dior的喜愛，帶著黑色Lady Dior多次露面，爾後還下單了深藍緞面、黑色鱷魚紋的款式。

Lady Dior因黛安娜王妃而改名！不只Gucci Diana竹節包，Tod`s、Versace...黛安娜王妃生前愛包盤點

Salvatore Ferragamo Lady D

作為當年的時髦icon，許多品牌爭先以Diana為名、特別爲她設計包包，而Salvatore Ferragamo所推出的Lady D便是其中一款。信封包的外型，以純色皮革製作，搭載品牌標誌性的Gancini金色釦飾，黛安娜王妃常以套裝與之搭配，不論是同色系的one tone，或是撞色的搭法，都有著Diana鮮明的優雅風格。

Lady Dior因黛安娜王妃而改名！不只Gucci Diana竹節包，Tod`s、Versace...黛安娜王妃生前愛包盤點

Tod’s D Bag

另一個以黛安娜王妃為名的包包則是出自於Tod’s，相較於前面兩款包包，Tod’s D Bag是一款大容量的拖特包，駝色皮革顯得更為樸實。Tod’s D Bag不只出現在黛安娜王妃的私服穿搭之中，在一次外交參訪的時候也是背著D Bag出席。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lady Dior因黛安娜王妃而改名！不只Gucci Diana竹節包，Tod`s、Versace...黛安娜王妃生前愛包盤點

Versace

在90年代中期，黛安娜王妃和當年Versace的創辦人Gianni Versace結為好友，期間Gianni Versace包辦了Diana紅毯、私服等多套造型，當然出門必備的包包也不例外。其中，最具歷史意義的包款，是在Gianni Versace遭暗殺後，黛安娜王妃提著Gianni所設計的黑色亮面蟒蛇皮革包出席好友的追悼會。

Lady Dior因黛安娜王妃而改名！不只Gucci Diana竹節包，Tod`s、Versace...黛安娜王妃生前愛包盤點

Lana Marks Princess Diana bag

另一個與黛安娜王妃友好的品牌，是來自美國的Lana Marks，是少數獲得Diana親自授權的設計包款，精簡的方包外型，Lana Marks Princess Diana bag承襲黛安娜王妃一貫的優雅風格，一直到現在Lana Marks仍持續有在生產這款包包。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

● 黛安娜王妃也是細節控！4招你可能從未注意過的選配技巧，戴出珠寶手錶的質感和巧思

● Gucci Diana方形竹節復刻包！黛安娜王妃生前愛包再添螢光束帶細節，還有提供個人刻字服務

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Lady Dior, 黛妃

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