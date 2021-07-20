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歐陽娜娜剪了短髮挨批「狗啃」！超低胸甜美感驟減　網：不適合

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▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜在微博爆料自己將長髮剪短了 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／ 台北報導

台灣女星歐陽娜娜演藝事業亮眼，稍早她在微博上爆料自己將長髮剪短了，從原先長髮及胸一口氣剪到鎖骨以上，並PO出多張短髮照，果真立刻衝登上微博熱搜。但與過往甜美風格產生落差，更有網友直言：「不適合，很像狗啃髮型」。

▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜短髮落在鎖骨處 。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜過去一直維持長髮的乖乖牌形象，而今突如其來PO出短髮照，震驚不少粉絲，她以微捲的肩上短髮亮相，保留中分同時修飾臉型。畫面中歐陽娜娜身穿簡潔的方領上衣出鏡，較為低胸的剪裁讓豐滿上圍若隱若現，率性不失性感，並露出電眼一連擺拍多張美照，似乎對新造型頗為滿意，貼文曝光短短2小時就吸引破萬網友轉發，並登上微博熱搜，可見高人氣不可小覷。

▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜過去長髮造型相當甜美。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜原先長髮及胸，連自己對於長髮都十分執著，選擇在剛滿21歲之際剪去一頭長髮，她提到：「不想要全剪齊，但也不要太多層次。」或許是這樣才使得短髮看上去較為凌亂不齊，有網友看不習慣表示：「狗啃髮型」、「短髮好顯老」、「快點留長髮吧」，也有粉絲力挺：「不影響娜娜當甜姐兒」、「還能更短一些」。

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關鍵字：

歐陽娜娜, 短髮, 造型

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