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Dior水光感氣墊粉餅漆皮包裝有夠時髦！打造細緻奶油肌

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記者李薇／綜合報導

氣墊粉餅依舊是現在女孩最愛的上妝工具，方便、省時又快速，可以輕易打造出完美又遮瑕的底妝，當然受到歡迎，《ET FASHION》也盤點最近推出的全新氣墊粉餅，不但可以打造出巨星般的光澤感，包裝更是時髦又好看，絕對要入手。

▲氣墊粉餅,DIOR,CLIO,PONY EFFECT,彩妝,粉餅,。（圖／品牌提供）

1.迪奧 超完美水潤光氣墊粉餅

承襲經典「三色堇精萃」及「維他命E」保養成分，讓肌膚全天候滋潤保水，打造宛如第二層肌膚般的水潤舒適。更以創新成分技術將「獨特光感閃耀科技」與頂級保養成分，調配至最佳平衡，打造一拍水亮的奶油水潤光妝效，使肌膚時刻綻放絕美潤澤妝感！

▲氣墊粉餅,DIOR,CLIO,PONY EFFECT,彩妝,粉餅,。（圖／品牌提供）

2.CLIO 防沾染霧光氣墊粉餅

添加控油粉末成分，具高度控油性，妝容不沾染，完成底妝的同時也定好妝，不論是口罩、手機螢幕，還是白色衣物，都不用再擔心會沾染到底妝了；高附著而輕盈的質地，緊密貼合於肌膚表層，達到舒適服貼妝感，添加樹脂聚合物和有機矽聚合物於臉部形成雙層保護膜，毋須額外使用定妝產品，即能使妝容長效持久。

▲氣墊粉餅,DIOR,CLIO,PONY EFFECT,彩妝,粉餅,。（圖／品牌提供）

3.PONY EFFECT 超進化無重力氣墊粉餅

超進化無重力氣墊粉餅擁有「無重力輕羽粉體」，包括遮瑕粉體、親膚粉體與微米細小粉體，多重不同大小的粉體，一拍貼合肌膚，打造輕盈陶瓷光，並擁有最高防曬係數 SPF 50+/PA++++，神盾防護力、高防曬，360度零死角的天生好膚質妝感，晉升女主角顏值。

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關鍵字：

氣墊粉餅, DIOR, CLIO, PONY EFFECT, 彩妝, 粉餅

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