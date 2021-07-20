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和情人一起背萬寶龍老花包好甜　中性款添亮藍色吸睛

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▲▼ Montblanc,Tiffany 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲情侶可一同背萬寶龍M_Gram 4810系列皮件，新增亮藍色款式可供選擇。（圖／萬寶龍提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

距離8月14日七夕情人節不到一個月，可以開始構思讓另一半驚喜的禮物了，除了選擇穿情侶裝、戴對錶曬恩愛，背同系列的包款同樣甜蜜。萬寶龍（Montblanc）積極貼近年輕世代的M_Gram 4810系列配件，繼深藍與黑色組合，近日再推亮藍款式，一人挑一種顏色的包款剛剛好。

▲▼ Montblanc,Tiffany 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ Montblanc,Tiffany 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲萬寶龍M_Gram 4810系列3層中型後背包（上）36,700元，亮藍色的 M_ Gram 4810系列腰包20,400元。

萬寶龍M_Gram 4810系列將品牌標誌「M」圖案，延伸到中性風格的中小型皮件上，布滿「老花」Logo的PVC塗層帆布搭配皮革邊飾，風格年輕，最有趣的是有多種穿搭方式，只要加上皮製或網織肩背帶、腕帶或頸帶，立刻變身成另一種背法，情侶不僅可以各選心儀包型，亦可交換使用。

▲▼ Montblanc,Tiffany 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ Montblanc,Tiffany 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Tiffany Atlas X 18K玫瑰金窄版鑲鑽戒指（左）74,000元，Tiffany Atlas X 18K玫瑰金鏤空設計鑲鑽戒指138,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

情人一同佩戴中性風珠寶，也是放閃絕招之一，Tiffany & Co.的HardWear與Atlas X系列皆為男、女均可駕馭的珠寶，其中靈感源自紐約旗艦店上大鐘的Atlas X系列，將大鐘上的羅馬數字立體化，並加入縱橫交錯的元素，能隨著光影變化閃爍，款式從戒指、手環，項鍊均備。

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關鍵字：

七夕, 萬寶龍, Montblanc, Tiffany

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