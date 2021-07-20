fb ig video ETtoday search mobile

53歲伊能靜逆天生長　靠低糖飲食、吃粗糧維持曼妙身材

>

記者李薇／綜合報導

伊能靜53歲育有1子1女，雖然已經是媽媽的等級，但身材依舊沒有變化，非常上鏡又纖細，對於自己的減肥歷程，她日前也在小紅書上面分享，自己後來挑選低糖飲食、粗糧代替澱粉、戒飲料、少喝酒有氧與重訓交叉施作，才能保持現在的身材。

▲伊能靜,瘦身,保養,減肥。（圖／翻攝自微博） 

▲伊能靜減肥靠低糖飲食。（圖／翻攝自微博）

對於瘦身，伊能靜用過很多方法，包括斷糖、生酮、一天只吃一頓等等，但除了讓自己的身體變糟之外，瘦身效果也不彰，後來自己發現低糖飲食是最適合的方式，並且搭配有氧和重量訓練，才把體重一直控制下來。

為了減少糖分的攝入，伊能靜利用高纖維、高蛋白、粗糧來控制自己的飲食，不吃沙拉醬、燉肉的醬油，當然飲料、甜點也是減少攝取，因為糖不僅會使人發胖，也會讓臉部鬆弛，所以盡量減少攝取。

▲伊能靜,瘦身,保養,減肥。（圖／翻攝自微博） 

▲伊能靜瘦身也會吃主食。（圖／翻攝自微博）

對於減肥，伊能靜也坦言「不吃主食太痛苦了」，所以會使用粗糧代替精緻澱粉，像是藜麥、南瓜、紅薯、玉米、小米、綠豆等等，「我常用來替代米飯、麵條，每餐半個拳頭大小的量，搭配蔬菜一大盆、肉一塊，就很有飽足感。」

另外，戒掉飲料、少喝酒，也是伊能靜瘦身重要的撇步，但每天只喝水又太無趣，她就說，「我在家每天用黃色萊姆、薄荷葉、或者其他水果泡排毒水」，冰飲、冰淇淋除了特定節日，能不吃就不吃，對代謝、生理期、腸胃都會有影響。水果也只吃藍莓、草莓、芭樂等果糖不高的水果。

▲伊能靜,瘦身,保養,減肥。（圖／翻攝自微博） 

▲伊能靜53歲保養得宜。（圖／翻攝自微博）

當然，想要瘦身，運動是少不了的功課，伊能靜除了做有氧，也會增加重訓鍛鍊肌肉，為了保護膝蓋，她選擇腳踏車或是舞蹈作為有氧的訓練，半小時有氧再做重量訓練，3天一次，一次四組動作約50分鐘，有肉但緊緻的身材最好看。

►沒用過就太遜了！3款「明星保養」有人一用就是20罐沒斷過

►周揚青包包搜密：氣墊粉餅、唇蜜必帶　補妝隨便拍兩下就搞定

►Jisoo分享IG湧365萬讚　小小年紀就成為唇釉帶貨王

關鍵字：

伊能靜, 瘦身, 保養, 減肥

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

三眼怪、熊抱哥別針很可愛　《怪獸大學》泡泡鑰匙圈超療癒

三眼怪、熊抱哥別針很可愛　《怪獸大學》泡泡鑰匙圈超療癒

48歲李冰冰擁有S曲線　比少女還完美的身材歸功於「綠色飯包」

48歲李冰冰擁有S曲線　比少女還完美的身材歸功於「綠色飯包」

包準夏天白成一道閃電　不曬黑、不曬老必買3款開架隔離乳

包準夏天白成一道閃電　不曬黑、不曬老必買3款開架隔離乳

沒用過就太遜了！3款「明星保養」有人一用就是20罐沒斷過 周揚青包包搜密：氣墊粉餅、唇蜜必帶　補妝隨便拍兩下就搞定 Jisoo分享IG湧365萬讚　小小年紀就成為唇釉帶貨王 限量必買！「最美吹風機」蜜桃粉紅色、粉底送Hello Kitty補妝鏡 下半年「閃婚機率」最大星座TOP 3　獅子終於定下來、第一名為愛婚頭 85度C開賣天竺鼠車車「神還原」　Mister Donut藍藍咖波好療癒 Jennie戴Lisa假髮？罕見短髮造型風格差超多　網友評價很兩極

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面