53歲伊能靜逆天生長　靠低糖飲食、吃粗糧維持曼妙身材

記者李薇／綜合報導

伊能靜53歲育有1子1女，雖然已經是媽媽的等級，但身材依舊沒有變化，非常上鏡又纖細，對於自己的減肥歷程，她日前也在小紅書上面分享，自己後來挑選低糖飲食、粗糧代替澱粉、戒飲料、少喝酒有氧與重訓交叉施作，才能保持現在的身材。

▲伊能靜減肥靠低糖飲食。（圖／翻攝自微博）



對於瘦身，伊能靜用過很多方法，包括斷糖、生酮、一天只吃一頓等等，但除了讓自己的身體變糟之外，瘦身效果也不彰，後來自己發現低糖飲食是最適合的方式，並且搭配有氧和重量訓練，才把體重一直控制下來。

為了減少糖分的攝入，伊能靜利用高纖維、高蛋白、粗糧來控制自己的飲食，不吃沙拉醬、燉肉的醬油，當然飲料、甜點也是減少攝取，因為糖不僅會使人發胖，也會讓臉部鬆弛，所以盡量減少攝取。

▲伊能靜瘦身也會吃主食。（圖／翻攝自微博）



對於減肥，伊能靜也坦言「不吃主食太痛苦了」，所以會使用粗糧代替精緻澱粉，像是藜麥、南瓜、紅薯、玉米、小米、綠豆等等，「我常用來替代米飯、麵條，每餐半個拳頭大小的量，搭配蔬菜一大盆、肉一塊，就很有飽足感。」

另外，戒掉飲料、少喝酒，也是伊能靜瘦身重要的撇步，但每天只喝水又太無趣，她就說，「我在家每天用黃色萊姆、薄荷葉、或者其他水果泡排毒水」，冰飲、冰淇淋除了特定節日，能不吃就不吃，對代謝、生理期、腸胃都會有影響。水果也只吃藍莓、草莓、芭樂等果糖不高的水果。

▲伊能靜53歲保養得宜。（圖／翻攝自微博）



當然，想要瘦身，運動是少不了的功課，伊能靜除了做有氧，也會增加重訓鍛鍊肌肉，為了保護膝蓋，她選擇腳踏車或是舞蹈作為有氧的訓練，半小時有氧再做重量訓練，3天一次，一次四組動作約50分鐘，有肉但緊緻的身材最好看。

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