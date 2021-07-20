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「人生停滯不前」的4種跡象：與朋友的話題、抱怨的事都是關鍵

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@minimalstreetstyle

人生過了求學階段後，迎面而來的就是漫長的職場旅程，許多人都曾有「一回過神竟過了好幾年」的感觸，那是因為不再像學生時期每天都能吸收新知，成長幅度大、顯而易見，很多人其實都沒發覺自己的人生已經停滯不前了，所以適時的回首檢討人生是必須的，如果你發現生活開始出現以下4種跡象的話，可能就代表陷入了「停止進步」的泥沼當中。

▲人生停止進步的跡象。（圖／翻攝自IG）

＃覺得自己會的東西已經夠用了

隨著年紀增長，會發現身邊冒出許多新事物，這些新事物可能會標榜讓你的生活更便利，或是讓你有更好的發展空間，但是你總是會不自覺推開，覺得現在用的東西已經夠好了、自己會的東西也已經夠用了，再多學也只是徒增麻煩。但常有人說「沒有進步，就是退步」，在你不再關注新鮮事物的同時，其他人正一點一點的吸收成長，時間一拉長，這將成為你的致命弱點。

▲人生停止進步的跡象。（圖／翻攝自IG）

＃與朋友的話題只剩下娛樂、八卦

如果你發現與朋友們之間的話題，不外乎都是在講娛樂、八卦、消費情報⋯⋯那麼就要有點警覺心了，個人的內涵會反映在感興趣的話題上，腦袋裡沒有東西時才會被別人的八卦給佔據，試著給自己找些喜歡的事情鑽研，並分享給朋友們，不要一起沉淪。

▲人生停止進步的跡象。（圖／翻攝自IG）

＃每次都在為同樣的事情抱怨

生活一成不變的過著，遇到的困難自然也就那幾樣，自己每次也都在抱怨類似的事情，如果被同樣的問題反反覆覆困擾，也找不到特別有效的解方，可能也就代表自己已沒有在前進，僅是原地踏步而已。

▲人生停止進步的跡象。（圖／翻攝自IG）

＃工作上幾乎碰不到決策面

會讓人生停滯不前的其中一個原因，可能就在工作上，如果你在工作上幾乎碰不到決策面，不太需要花腦力，只顧完成份內工作，也沒什麼責任的壓力，表示你缺少了進步的動力，那麼這份工作可能已無法再帶你往前走了。

關鍵字：

停止進步, 人生, 停滯不前, 泥沼, 心靈, 工作, 職場

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