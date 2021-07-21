講話加一個「微」字才時尚！三款貼圖聊天必備 　微爽、微胖了超好用

編輯／ChiNg 圖／翻攝自store.line.me

繼7／12宣布全面「微解封」之後網路上掀起一陣熱議，有一派人偏向較不能理解「微」字的意義，因此產生了許多相關的梗圖與影片引人發笑，一名網友拍攝反諷搞笑短片中提及現代人講話非得加一個「微」字才顯得比較流行，更幽默的說若稍微會唱歌可以稱作「微禮安」，而若稍微會拍片則可自稱「微李安」等，諧音雙關幽默指數爆表，除此之外LINE貼圖也跟進推出了許多與「微」相關的系列貼圖，下面推薦三款創意LINE貼圖讓你聊天時候也可以很時尚。

＃微＿＿＿＿＿＿＿＿＿

這系列就是最簡約也最經典的選擇，若不喜歡過度複雜或是一堆插圖的人最適合，就像用毛筆寫出來一句又一句的幹話。讓人看了覺得簡直是正經八百的在胡言亂語，例如：微確診、微胖了、微傻眼都幽默感爆棚，而其中「微爽」更加大字體，讓整體爽度大幅提升用起來更豪邁。

＃微路障

IG上有一隻帳號叫做「三角錐」顧名思義照片都是來自台灣各地的三角錐，但人氣卻意外爆高擁有一萬粉絲，讓人百思不得其解它的魅力竟然如此之高，而這款貼圖同樣是採以三角錐為題材以Q版的繪畫手法來呈現，不僅圖案非常可愛字體亦是很圓Q，每個貼圖的表情都不一樣非常生動活潑，像是：微北宋、微人師表、微ㄎㄧㄤ等都很有趣。

＃長長的長頸鹿4微你的頭啦

若喜歡動物的人肯定不能錯過這隻超調皮的長頸鹿，不僅動作超浮誇就連表情也非常生動，整個系列貼圖都是個人的一支獨秀非常精彩，除了可愛之外也超級實用並貼近生活，像是微耍廢、微三小或是微靠北等讓大家可以藉貼圖來表達情緒，除此之外像是「眼淚吞下去」、「想請假」、「看好了我只示範一次」等更適合那些整天只會已讀的人，懶得打字不如傳一個貼圖吧。

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