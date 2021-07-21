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網狂點頭「訊息堆積狂」星座Top 3！　摩羯不秒回、冠軍根本懶癌發作

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▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲「訊息堆積狂星座」Top 3揭曉。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

打開手機就會發現，有些人的通訊軟體根本快要爆炸了，因為訊息量累積超誇張，直到忍無可忍了，他們才會一鼓作氣回訊息，否則就會像是人間蒸發一樣，消失好幾天完全不回，以下就公開「訊息堆積狂星座」Top 3 ，看看身邊的人上榜了嗎？

Top 3  摩羯座

摩羯座唯獨工作的事情會立刻回應，其餘一概是拖到某一天突然想起來才會回，而且摩羯極其講求工作效率，就連傳訊息也是如此，只要是不急的事情，都要等到堆積到一定程度之後，再一口氣回完，這樣才是完全迎合摩羯簡單率性的個性，他們也根本不想改，放著之後再回，然後就忘記了。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 天秤座

天秤座屬於懶得傳訊息的星座，懶到不想多打字，所以手機不知不覺囤積了超多訊息，可能只有等到見到天秤本人才會繼續聊下去，不然他們會持續放著當沒事發生。雖然天秤的字面訊息冷冰冰，但跟本人的態度可以說是超大反差，天秤喜歡面對面溝通，展現自身的熱情，如果覺得天秤冰冷，見了面就會有不一樣的感受。

Top 1 雙魚座

雙魚座習慣在手機中累積了一大串訊息以後，才心血來潮打開來一次回覆，而且回完會立刻神隱無蹤，可別以為雙魚座是因為忙才沒時間看手機，其實他們哪怕無聊到發慌也不會想要立刻回，而是繼續滑手機做別的事情。雙魚座累積訊息久而久之的後果就是，大家臨時要約人會將雙魚排除在外，因為等到他們累積訊息想要回的時候，早就已經過了N天了。

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關鍵字：

星座, 運勢, 訊息, 通訊, 天秤座, 雙魚座, 摩羯座

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