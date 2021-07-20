毛孔粗大不怕！夏季必備「穩膚保養」盤點，還你滑嫩美肌

▲夏季肌膚角質調理好，就不怕有煩惱。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉 / 台北報導

高溫夏季肌膚狂冒油，粉刺、老廢角質堆積讓毛孔粗大跟著來，除了做好清潔、控油之外，適當保濕使角質正常代謝也很重要，盤點夏季必備穩膚單品，讓你美美度過夏季。



▲NARUKO x厭世動物園 茶樹超油切去角質凝膠，120ml，299元。

與厭世動物園再次攜手合作，推出限定版茶樹超油切去角質凝膠，獨特的煥顏凝膜膠體，加上天然茶樹葉碎粒，與水楊酸角質更新配方，就像是肌膚專用橡皮擦，還你滑嫩蛋白肌。

▲FANCL 保濕修護嫩膚凝膜，30g，1,300元。

富含保濕透明質酸與水解酵母成分，幫助軟化代謝肌膚表面的老廢角質，更同步促進修復及營養吸收，並有效提升角質層水分含量，使肌膚恢復健康狀態。

▲Omorovicza 銀離子煥顏無瑕面膜，50ml，2,750元。

添加菸鹼醯胺與膠體成分，幫助肌膚保濕與抑菌，更添加水楊酸及甘醇酸，清理疏通老廢角質，代謝阻塞毛孔與殘留的致痘物質，使膚況細緻、膚色均勻。

▲BFFECT 5%維他命B3毛孔緊緻精華，30ml，440元。

添加5%維他命B3，幫助改善出油、毛孔粗大、暗沉等肌膚問題，再搭配柳蘭萃取降低油脂分泌，蘑菇萃取緊緻毛孔、柔嫩肌膚，以魚子萊姆成分，溫和代謝老廢角質，使肌膚更細緻，油性、混和性肌膚尤其適合。

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