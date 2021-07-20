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注意！6個「洗臉壞習慣」超傷肌，再貴保養品也救不回

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▲▼注意！6個「洗臉壞習慣」超傷肌膚 。（圖／翻攝自IG）

▲以下洗臉錯誤，大部分的人都做過。（圖／翻攝IG/ahc_official、Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

洗臉清潔人人會做，但卻隱藏大學問，那些多年來自以為正確的觀念，沒想到卻很傷害肌膚，為什麼肌膚一直出狀況，問題可能出在以下細節裡。

#水溫過冷或是過熱

水溫太冷或是太熱都不好，高溫會讓微血管擴張，使皮脂腺分泌更多油脂，冷水則是不容易清洗掉髒污，建議使用溫水，最適合的溫度大約是攝氏25∼30度之間。

▲▼注意！6個「洗臉壞習慣」超傷肌膚 。（圖／Unsplash）

#洗臉前不洗手

很多人誤以為洗臉過程中，雙手也會一起洗淨，其實洗臉之前清潔手部功夫不能省，如果沒把手洗乾淨，容易把手上的污垢細菌和油脂沾在臉上。

#髮際線沒沖洗乾淨

洗臉總是專注於肌膚，看到臉上沒有泡沫，就誤以為洗淨，其實像是髮際線、鼻翼兩側都容易被忽略，若是沒清洗乾淨容易殘留，導致毛孔堵塞，肌膚問題接踵而來。
 

#洗完臉後用力擦乾

不少人洗臉後會用毛巾把臉擦乾，若是用力過度容易傷害肌膚，洗完臉後建議把水分拍掉，再用毛巾或是洗臉巾輕輕壓乾，才不怕拉扯肌膚。

#洗臉後不馬上保養

不少女生洗完臉後就發懶，以為清潔就算保養，若有這樣的想法可就錯了，洗臉後記得趁早塗抹化妝水或是乳液，保養做足，肌膚絕對會回饋你。

▲▼注意！6個「洗臉壞習慣」超傷肌膚 。（圖／Unsplash）

#太常去角質

大家總有當肌膚粗糙就要去角質的概念，皮膚科醫師表示，其實肌膚角質定期會自動汰舊換新，去角質真的非必要，
頻繁去角質容易損傷屏障，反而傷害肌膚。建議依照肌膚需求，適度使用較為理想。

►毛孔粗大不怕！夏季必備「穩膚保養」盤點，還你滑嫩美肌

關鍵字：

洗臉, 錯誤

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