TWICE志效穿束褲勒出驚人S曲線　幕後照更曝光「超胸」好身材

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韓女團TWICE隊長志效日前拍攝了一組代言廣告畫報，最近終於陸續公開，只見志效換下華麗的表演服裝，難得以運動風格的裝扮現身鏡頭前，她身穿運動機能品牌UNDER AMOUR的多套運動服裝，短版上衣、貼身束褲造型，讓她傲人的S曲線展露無遺，且從拍攝的幕後照更能看出她「超胸」的好身材。

TWICE不只在不久前發了新曲《Alcohol-Free》，近期還頻繁宣傳日文歌曲《Perfect World》，登上各大舞台，演藝活動繁忙。隊長志效更是行程滿檔，日前還替雜誌拍攝了一組畫報，難得穿上運動服裝，毫不吝嗇展現真實體態，又讓粉絲們飽一頓眼福。

在這組畫報中，志效演繹多套方便活動的短版運動上衣，高舉雙手大方展露緊實的腹肌馬甲線，短褲、貼身束褲的造型則表現出真實的體態，纖瘦精實的腿部肌肉線條非常健美、好看，不難看出她平時就有運動習慣。

▲TWICE官方IG上也有釋出拍攝當天的幕後照。（圖／翻攝自IG@twicetagram）



在畫報出爐前，其實志效就搶先在IG上曝光了拍攝時的幕後照，青春洋溢的裝扮即使包得緊緊的，依然令人忍不住盯著她飽滿的傲人上圍，完美的S曲線吸來粉絲們狂讚：「這照片實在太棒了」、「身材好完美」、「又辣又帥。」

其實志效過去曾因為壓力大導致內分泌失調、體重飆升，當時的狀態被許多人無情攻擊，對她來說是非常可怕的黑歷史，但是後來志效靠著驚人的意志力減肥成功，遵循著少吃多動的簡單原則，吃飯只吃半分飽、每天堅持運動4小時，強大的毅力連其他成員都驚嘆，才達成了今日的完美體態。

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