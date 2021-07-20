Seiko海龜殼、武士殼錶挺海洋保育　經緯線面盤點出關懷地球

▲Seiko Prospex與PADI聯名錶SRPG19K1以「海龜」為基礎殼型設計，20,500元。（圖／Seiko提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

精品品牌重視企業責任，積極投身公益，Seiko是其中一員，宣布與專業潛水教練協會（PADI®）以及 PADI AWARE 基金會合作，進行海洋垃圾計劃，協力清理海洋中的垃圾並提倡海洋保育意識的重要性，品牌更進一步承諾未來將捐出Prospex Save the Ocean Collection 潛水腕錶部分收入，支持基金會清除海洋垃圾計畫。

▲Seiko Prospex與PADI聯名錶款SRPG21K1NT，錶款面盤以立體壓印象徵地球的經緯線，19,500元。



首波兩款專為PADI設計的聯名錶，分別從Seiko經典潛水錶延伸而來，第一款SRPG19K1腕錶採用錶迷暱稱為「海龜（Turtle）」的殼型，渾圓線條源自品牌1970年代品牌潛水錶的設計；另一款SRPG21K1則擁有稜角分明的錶耳，呈現「武士（Samurai）」殼型，兩款聯名錶的面盤皆以立體壓印象徵地球的經緯線，點出對地球環境的關懷，6時位置有PADI的Logo，而分針與潛水錶圈前15分鐘刻度均以藍色標記，代表與海洋的連結。

▲限量2016只的Oris鯨鯊腕錶，88,000元。（圖／Oris提供，以下同）

Oris也希望藉由錶款喚起大眾的保育意識，尤其關懷瀕危物種之一的鯨鯊，因為身為探險家與攝影師的品牌大使Gerardo del Villar，從15年前開始拍攝鯨鯊，促成品牌打造以Aquis GMT 潛水錶為基礎、限量發行2,016只的鯨鯊腕錶，藍色面盤的凸粒設計源自鯨鯊身體紋路，錶背則飾有其圖案，讓錶迷佩戴潛水錶的同時，也能更理解海洋生物的處境。

▲Oris Whale Shark限量腕錶，底蓋飾以鯨鯊圖騰。

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