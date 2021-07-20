創業家戴ZENITH鑽錶自信爆棚！　彩色錶帶隨心換

▲台灣運動機能服飾品牌VIASWEAT創辦人、身兼身心靈教練的許安璿成為ZENITH品牌之友。（圖／ZENITH提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

ZENITH去年起首次推出專為女性打造完整系列DEFY Midnight女錶，獻給堅定的現代女性，近期更邀請4位傑出女性擔任品牌之友，當中包括台灣運動機能服飾品牌VIASWEAT創辦人、身兼身心靈教練的許安璿（Melody Hsu），她堅持以永續環保原則生產適合女性的產品，同時積極追求身心靈平衡而受品牌青睞，她一戴上ZENITH腕錶，盡顯自信魅力。

▲ZENITH DEFY Midnight女士腕錶，鑲鑽款350,300元。



錶徑36mm的DEFY Midnight女錶，搭載ZENITH Elite自動上鍊機芯，具50小時動力儲存；而如面盤有如星空般的深藍色款或柔美的珍珠母貝樣式，更令女性心動的是可隨心替換隨錶所附的精鋼錶鍊、橡膠或織物錶帶，無須任何工具便能替換，今年推出更多款式，包括橡膠襯裡的粉紅色、橙色和淺棕色小牛皮錶帶，以及首批卡其色與米色的100%植物皮革錶帶。

▲ZENITH推出新錶帶供DEFY Midnight佩戴者自由替換。



百年靈（Breitling）以1950年戴潛水錶為藍本，創作Superocean Heritage ’57超級海洋文化腕錶Pastel Paradise膠囊系列，今夏推出純色的夏季白、海藍色、薄荷綠和冰拿鐵4款，以及特別版的橘色錶款，其時標和指針塗有Super-LumiNova®夜光塗層，呈現紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫的七彩色調。此系列均配有快拆錶帶系統，提供檸檬色和覆盆子冰沙紅色錶帶可供替換。

▲百年靈Superocean Heritage 57’ Pastel Paradise腕錶彩虹款（左起）142,000元，其他4款各137,000元。（圖／百年靈提供）



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