fb ig video ETtoday search mobile

營養師教「改善放屁」飲食8重點！除了地瓜，「這些」食物也要少吃

>

▲▼營養師教改善放屁的飲食8重點。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師指出細嚼慢嚥和避開容易產氣食物，能幫助改善容易放屁問題。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

雖然放屁是一種正常的生理現象，但有時在公共場合或聚會上突然「排氣」，還是會讓人感到尷尬不已，尤其若一直放屁更讓人覺得困擾！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了有助減少放屁的8個飲食重點，更點出容易產氣的多種食物，除了大家熟知地瓜外，像是花椰菜、豆製品等健康食物竟也在其中，到底怎麼回事？一起來了解一下。

▲▼營養師教改善放屁的飲食8重點。（圖／翻攝unsplash、pexels）

蕭瑋霖表示，產氣的原因大致上有以下兩種。

1.吞入的空氣

每個人在吃喝飲食時，都會吞入少量空氣，而吞入的空氣大多都會藉由打嗝的方式離開胃部，但是少部分會進入小腸，可能被吸收或是再進入大腸，通過直腸排出。

2.腸道中的細菌引起

有些食物營養素無法被人體消化吸收，而是被大腸中的細菌分解，而氫氣、二氧化碳、甲烷或硫化氫等氣體，就是細菌分解所產生的副產物，又因每個人腸道細菌組成都不一樣，所以產氣的可能都不一樣。


蕭瑋霖也列出8種可幫助改善減少放屁的飲食建議和容易產氣的食物。

1.細嚼慢嚥

飲食細嚼慢嚥能減少吞入的氣體量，另外吃飯時盡量不要說話也是一個方法。

▲▼營養師教改善放屁的飲食8重點。（圖／翻攝unsplash、pexels）

2.減少攝入碳酸飲料

碳酸飲料這類飲料含有氣體，雖然大多可藉由打嗝排出，還是會有少量氣體進入體內，若是腸道脹氣還是建議盡量避免攝取。

3.少吃豆製品

豆製品含有寡糖，人體無法吸收消化，容易被細菌利用，進而產氣。

4.減少攝取地瓜

地瓜與豆製品一樣富含寡醣，人體無法吸收消化，容易被細菌利用，進而產氣。

▲▼營養師教改善放屁的飲食8重點。（圖／翻攝unsplash、pexels）

5.少吃油炸食物

油炸食物在腸道停留時間較久，也容易產氣。

6.避免十字花科蔬菜

像是高麗菜、花椰菜等十字花科蔬菜，含有多醣且含硫化物，如果有脹氣情形發生，可以先避免攝取，但如果平時吃都沒事，就不用刻意避免，多吃蔬菜對身體健康、體重管理都是好的。

7.避免乳製品

若是有乳糖不耐或是腸道不舒服的人也要盡量避免攝取乳製品。

▲▼營養師教改善放屁的飲食8重點。（圖／翻攝unsplash、pexels）

8.減少精製糖食物

糖也是細菌容易利用的原料，導致容易產氣，且精緻糖攝取過多也容易發胖。

►想補充膠原蛋白？營養師曝「5種食物」防流失，維持Q彈蘋果肌

►女生快筆記！營養師教「美胸飲食」4重點　胸部up up還能美肌

►打疫苗快注意！營養師曝多吃「5食物」效果更好＋5大NG事要小心

關鍵字：

放屁, 臭屁, 排氣, 改善, 飲食, 食物, 重點, 建議, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

營養師教「改善放屁」飲食8重點！除了地瓜，「這些」食物也要少吃

營養師教「改善放屁」飲食8重點！除了地瓜，「這些」食物也要少吃

不想iPhone短命　就必須學這6招！

不想iPhone短命　就必須學這6招！

日網瘋傳蛋糕心理測驗！從「第一口位置」精準剖析戀愛觀

日網瘋傳蛋糕心理測驗！從「第一口位置」精準剖析戀愛觀

阿湯哥高顏值千金長大了！「深U背心露纖腰」近照網看呆：仙女 IU回歸妹妹頭根本童顏！「踩神鞋NB574」親曝全新身份網嗨翻 網狂點頭「訊息堆積狂」星座Top 3！　摩羯不秒回、冠軍根本懶癌發作 回味《理智派生活》20句人生箴言：30+女人不會把自己寄託在別人的保證上 百元店輸了！IKEA 7月份超狂「5折隱藏優惠」　特價只要19元起 兩性專家：女生戀愛「5件事」千萬別做，讓愛情永保熱戀期 「人生停滯不前」的4種跡象：與朋友的話題、抱怨的事都是關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面