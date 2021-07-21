別用熱水洗！醫師傳授「清洗內褲3步驟」，好多女生都做錯

▲學習正確清洗內褲，避免私密處搔癢不適。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

夏日炎炎，天氣悶熱不適，不少女生悶一整天，私密處都容易有異味問題，內褲究竟要如何清洗最抗菌呢？原來清潔內褲也有大學問，從清洗的水溫到晾乾的方式都要講究，內褲更是要定期更換才衛生。

▲很多女生清潔內褲觀念並不正確。

女生應養成定期更換內衣褲的習慣，以內褲來說，3-6個月就應更換內褲，夏季應選擇透氣的天絲、棉質，幫助減緩私密處不適等搔癢情況。

電視節目《醫次搞定》就曾邀請家醫科醫師陳欣湄，傳授觀眾們如何正確清洗內褲3步驟，正確清潔法能減少黴菌增生，幫助減緩私密處發炎搔癢，更能延長內褲使用壽命。

▲夏季悶熱又穿著緊身牛仔褲，私密處感染機率大增。

#步驟1 浸泡稀釋漂白水

醫師指出，內褲和一般衣物分開洗是基本觀念，建議以比例1：1000調製漂白水與清水，將內褲先浸泡在稀釋過的漂白水中約10-15分鐘後再清洗。

#步驟2 專用洗劑清洗污漬

接著清洗局部泛黃或污漬，建議挑選弱酸性洗劑來清洗，再以冷水沖洗乾淨，提醒大家不要使用熱水，因內褲上的分泌物為蛋白質，蛋白質遇熱反而容易凝固在纖維中，使得清洗不易。

#步驟3 內褲反面曬乾

若天氣許可，盡量把內褲放在太陽下曬乾殺菌，曬在是內容易增加黴菌數量，內褲也建議反著曬，這樣才能使接觸面直接透過紫外線殺菌，若是陰天的話，則是建議烘乾。

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