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哈密瓜果凍、珠寶盒巧克力脆片！6樣「絕美甜品」讓你彷彿置身日本

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供

想要出國旅行卻無法如願，就用有外國風味的甜點補償一下吧！這裡幫你精選出6樣絕美甜品、珠寶盒點心，讓你享受來自日本的美味，品嚐的同時彷彿置身在當地。

1.No.05 CheeseCake 夏日綜合水果冰起司蛋糕

No.05 CheeseCake使用來自北海道的雪印乳酪，結合獨特蒸烤與急速冷凍技術，不添加麵粉、凝固劑，做出有著純粹起司原味的冰起司蛋糕，吃起來口感像冰淇淋，清爽不黏膩，再搭配百香芒果、荔枝玫瑰等酸甜配料，特別有夏日感。

▲日本絕美甜品。（圖／pinkoi提供）

▲日本絕美甜品。（圖／pinkoi提供）

2.日亞特選名物 北海道奶酪蛋糕禮盒

這款奶酪蛋糕是北海道機場必敗伴手禮，以北海道牛奶製成，口感濕潤、滑順，能品嚐到濃郁的奶酪風味，淋上適量的芒果、覆盆子果醬，可以享受清爽的酸度在口中慢慢化開，讓人一吃就停不下來。

▲日本絕美甜品。（圖／pinkoi提供）

▲日本絕美甜品。（圖／pinkoi提供）

3.taiyounotou 鐵盒造型餅乾

大阪中崎町的人氣咖啡甜點店「太陽ノ塔」所推出的手工餅乾，有十種帶有復古和溫暖調性的可愛造型，外包裝鐵盒質感爆棚，上面有與不同畫家合作、設計的插畫，來一份能陪你享受美好的下午茶時光。

▲日本絕美甜品。（圖／pinkoi提供）

4.日亞特選名物 北海道夕張哈密瓜果凍禮盒

夏天很適合吃軟Q的果凍，選用北海道頂級夕張哈密瓜與日本在地新鮮水果製成，讓你一次品嚐到香甜濃郁的風味，與豐富果肉口感，若冷藏後再吃，味道更令人驚艷。

▲日本絕美甜品。（圖／pinkoi提供）

▲日本絕美甜品。（圖／pinkoi提供）

5.aoyama-decarbo 綜合巧克力脆片三件組

這個甜點品牌來自東京青山，堅持無麥麩質和無砂糖添加，製作出低糖卻香濃的巧克力脆片餅乾，更在外盒設計以珠寶盒為概念，帶來鈕扣珠寶盒和月光珠寶盒等迷人造型。

▲日本絕美甜品。（圖／pinkoi提供）

▲日本絕美甜品。（圖／pinkoi提供）

6.白色戀人 夕張哈密瓜餅乾

日本北海道石屋製菓的「白色戀人」餅乾是知名的伴手禮，除了基本的白巧克力口味，也會與不同地區的特產、品牌合作，推出限定口味，其中就有一款「夕張哈密瓜」餅乾，把白巧克力內餡換成鮮甜的哈密瓜口味，咬下去能吃到濃濃哈密瓜香。

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關鍵字：

pinkoi, 甜點, 點心, 蛋糕, 巧克力, 餅乾

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