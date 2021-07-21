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性感歌后卡蜜拉走鐘！「素顏＋55身肥肚」模樣嚇翻網：認不出

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▲Camila Cabello 。（圖／路透）

▲Camila Cabello（右） 與Shawn Mendes交往2年戀情備受外界矚目。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

卡蜜拉卡貝羅（Camila Cabello）在IG擁有超過5千萬粉絲，過去有「性感歌后」之稱，與22歲加拿大歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）交往2年戀情備受外界矚目，兩人近日也被捕捉到一同現身街頭運動的畫面，但網友卻發現卡蜜拉過往纖細身材不見，「55身」的模樣幾乎讓粉絲認不出。

▲Camila Cabello 。（圖／路透）

▲Camila Cabello有性感歌后之稱，2019年出席MTV音樂錄影帶大獎白色禮服十分性感。（圖／路透）

卡蜜拉卡貝羅與尚恩曼德斯因合作爆紅單曲《Señorita》傳出緋聞，2019年宣佈交往，兩人還曾在MTV音樂錄影帶大獎上公開放閃，當時卡蜜拉卡貝羅以一套Balmain 2020早春白色洋裝亮相稱霸紅毯，深V以及中空設計，露出側乳和纖細腰身，將好身材完美呈現，該套造型至今依舊讓粉絲印象深刻。

▲Camila Cabello 。（圖／CFP）

▲Camila Cabello表示對身材走鐘並不介意。（圖／CFP）

近日兩人被捕捉到在街頭運動的親民畫面，卡蜜拉卡貝羅與尚恩曼德斯皆身穿輕便運動服，但卡蜜拉卡貝羅纖細身材消失，「幸福肥」許多，以素顏盤髮造型上街，且中空的運動背心下腰間腫了一圈，也被網友吐槽是「55身」、「尚恩曼德斯完全是真愛」。其實卡蜜拉卡貝羅身材經常受到放大檢視，她也曾表示：「我只是在公園裡跑步，我們是真正的女人，有橘皮組織、妊娠紋和脂肪很正常。」顯然對於網友的負面評價不受影響。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國、路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：

Camila Cabello, 卡蜜拉卡貝羅, 尚恩曼德斯, Shawn Mendes

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