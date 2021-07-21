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男生說「喜歡你素顏」的3個真相大解密　女生到底該怎麼樣？

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@jtbcdrama

許多女孩大概都有這樣的經驗吧，遇到曖昧的對象或男友對你說：「我比較喜歡你素顏」、「怎麼化妝了？素顏就好啦」這類的話語，聽在心裡其實厭煩大於開心，因為化妝真的比較好看，化了心情也比較好。有一票人認為，男生說「喜歡素顏」是「喜歡素顏也漂亮」，但是經過網友們討論，會這樣說的背後原因，其實藏有這3個真相。

▲男生說「喜歡素顏」的真相。（圖／翻攝自IG）

＃覺得女生化妝之後變得很麻煩

這部分女生不得不承認，化了美美的妝出門約會後，最討厭的就是男友隨便亂碰自己的臉，擦了口紅之後也不想接吻，就怕不小心把妝給弄花了，吃完飯、拍個照還要補補妝，這些舉動在男生眼中就會覺得「女生化妝之後變得很麻煩」，因為不能隨心所欲捏可愛女友的臉頰，還要經過詢問才能接吻。

▲男生說「喜歡素顏」的真相。（圖／翻攝自IG）

＃如果女生妝前、妝後差距很大，會有什麼想法？

其實就跟女生看到有些把男生鞋子脫掉後，瞬間少了好幾公分的感覺一樣，就是「啊，原來是這樣」，稍微有些被欺騙的感覺，但如果是真心愛護的女友，即使妝前妝後差很多也完全沒關係，畢竟愛的是整個人、而不是只有皮囊，而且許多男生會覺得女生卸妝後特別清純，與在外面時的反差感反而覺得更迷人。

▲男生說「喜歡素顏」的真相。（圖／翻攝自IG）

＃所以男生到底喜歡女生化妝、還是素顏？

基於男生的反應，許多女生得出一個結論：「淡妝」絕不會出錯，好像做了些什麼卻看不出來，氣色好、有精神的妝容，最得男生喜愛，也就是所謂男生看不出來的「偽素顏」，應證了「喜歡素顏也漂亮」這句話所言不假。

但是也有些女生表示，管男生喜歡還是不喜歡，想素顏就素顏，想化什麼妝就化什麼妝，自己開心就好，不用特別在意男生喜歡怎樣，而且會一直管女生化妝還素顏的男生，讓人覺得很煩。

▲男生說「喜歡素顏」的真相。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

男女, 感情, 素顏, 喜歡素顏, 化妝

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