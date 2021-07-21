兩性專家：女生戀愛「5件事」千萬別做，讓愛情永保熱戀期

▲戀愛總是不長久，其實有跡可循。（圖／翻攝FB/tvN drama，以下同）

編輯 / Amber

不少女生條件不錯，熱戀期甜到不行，而後卻總是爭執不斷，短命收場。想要永保熱戀期，兩性專家傳授以下「5件事情」千萬別做，避開以上會讓你更有魅力。

#不要總是瘋狂發訊息

很多女生戀愛時總喜歡和對方黏緊緊，一發生什麼事就巴不得立刻和對方分享，熱戀時這樣的確很甜蜜，但是長期下來男生會有點吃不消，甚至覺得你怎麼把重心放在他身上，好像都沒有其他重要的事情能做。

#別總是把對方擺第一

先前說過戀愛時切忌把對方當成第一或是唯一，很多女生只要對方一找，就立刻丟下自己重要的事情，其實這樣反而不好，你可以和對方表明自己正在忙，有時間再回覆他，有時有禮貌地回絕，反而讓他覺得你很有魅力。

#別當作理所當然

很多女生總是過與不及，有的不想麻煩男友，什麼事都覺得自己可以做，其實當他願意表現時，女生應該要給表現，相反的，也有的人總把對方的好當作理所當然，長久下來關係絕對會失衡。

#少用命令句

兩人一起久了，因為太熟或是也習慣對方的包容，總是容易用「命令句」請他幫忙，長期下來忽略尊重，會讓對方覺得不舒服，建議和男友說話時可以多用問句，讓他有被詢問意願的感覺，他也會做的比較甘願。

#不要讓對方猜心

不少女生都希望另一半是自己肚中的蛔蟲，總覺得對方應該知道自己心裡在想什麼，其實每個人都是獨立的個體，相處遇到問題就應該提出來解決，自己生悶氣對兩人的感情並沒有幫助。

►「4星座」看似無害其實超聰明 牡羊不屑耍心機、處女擅長偽裝

►微肉女別急著瘦！面相學：圓臉得人疼、腿粗才有福氣