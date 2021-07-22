fb ig video ETtoday search mobile

IU親自開箱夢幻聯名！「粉紅皇冠杯」、「水滴項鍊」讓女神驚呼

>

編輯／Emily　圖／翻攝自store.musinsa.com、YouTube@jestinacom、IG@j.estina_official

韓星IU人氣爆棚，各種代言也接到手軟，最近同樣都由IU擔任代言人的韓國飾品J.ESTINA和真露燒酒，兩個品牌就藉由IU打破次元壁，跨界合作推出項鍊加燒酒杯的「夢幻組合」，項鍊墜飾做成水滴形狀，加上水鑽點綴超閃亮，「粉紅皇冠燒酒杯」造型更是仙氣破表。

▲IU飾品燒酒杯。（圖／翻攝自IG@j.estina_official）

韓國飾品J.ESTINA和真露燒酒看似不搭嘎，但共同點是都找了女神IU當代言人，所以就以此為契機，把飾品與燒酒結合，一起推出了「夢幻組合」，裡面包含「水滴項鍊」和「粉紅皇冠燒酒杯」。

「水滴項鍊」以真露的招牌水滴圖案為靈感，用簡約線條勾勒出相同形狀，再加上一顆水鑽點綴，做成閃亮的墜飾。「粉紅皇冠燒酒杯」上有粉紅水滴圖案，底部是貴氣的金色皇冠裝飾，絕美外觀根本仙女專用。

▲IU飾品燒酒杯。（圖／翻攝自IG@j.estina_official）▲IU飾品燒酒杯。（圖／翻攝自IG@j.estina_official）

粉嫩仙氣的項鍊、酒杯組合讓人看了超心動，而且他們還找來IU親自開箱，打開粉紅水滴包裝盒，看到裡面的項鍊，讓IU直接拿來往身上戴，配上當天穿的白襯衫、單邊麻花辮，造型浪漫可愛，接著繼續介紹小酒杯，精緻造型連IU也愛不釋手，忍不住驚呼：「太漂亮了」。

▲IU飾品燒酒杯。（圖／翻攝自IG@j.estina_official）

▲IU飾品燒酒杯。（圖／翻攝自IG@j.estina_official）

另外，韓國的31冰淇淋（Baskin Robbins）最近找來Krystal代言，他換上幹練的服飾拍攝一系列廣告，宣傳新的「櫻桃巧克力」系列商品，除了冰淇淋，還有夾冰淇淋內餡的馬卡龍、大福、飲品等等，充滿甜蜜滋味的夏日冰品有了女神加持，讓人更想吃看看。


 

►超逼真「螃蟹玩偶」會脫皮！一次得到兩隻　還可以當抱枕、手提包

►迪士尼公主與反派系列擺飾絕美！龍貓搖身變成「西瓜鑰匙圈」超療癒

關鍵字：

IU, j.estina, 韓國, 飾品, 真露, 燒酒, 杯子

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

日網瘋傳蛋糕心理測驗！從「第一口位置」精準剖析戀愛觀

日網瘋傳蛋糕心理測驗！從「第一口位置」精準剖析戀愛觀

營養師教「改善放屁」飲食8重點！除了地瓜，「這些」食物也要少吃

營養師教「改善放屁」飲食8重點！除了地瓜，「這些」食物也要少吃

回味《理智派生活》20句人生箴言：30+女人不會把自己寄託在別人的保證上

回味《理智派生活》20句人生箴言：30+女人不會把自己寄託在別人的保證上

阿湯哥高顏值千金長大了！「深U背心露纖腰」近照網看呆：仙女 小黑夾一次5種方法教給妳　綁高馬尾、丸子頭都必備 兩性專家：女生戀愛「5件事」千萬別做，讓愛情永保熱戀期 ZARA大減價手袋均一價490元　IG爆紅「百褶包」竟不用三百元 夏季必備5款高人氣潔顏新品！雪肌精洗顏粉、克蘭詩慕斯超熱賣 周冬雨純欲「黑天鵝裝」太美了！整片「裸背」獲網盛讚：靈氣十足 網狂點頭「訊息堆積狂」星座Top 3！　摩羯不秒回、冠軍根本懶癌發作

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面