IU親自開箱夢幻聯名！「粉紅皇冠杯」、「水滴項鍊」讓女神驚呼

編輯／Emily 圖／翻攝自store.musinsa.com、YouTube@jestinacom、IG@j.estina_official

韓星IU人氣爆棚，各種代言也接到手軟，最近同樣都由IU擔任代言人的韓國飾品J.ESTINA和真露燒酒，兩個品牌就藉由IU打破次元壁，跨界合作推出項鍊加燒酒杯的「夢幻組合」，項鍊墜飾做成水滴形狀，加上水鑽點綴超閃亮，「粉紅皇冠燒酒杯」造型更是仙氣破表。

韓國飾品J.ESTINA和真露燒酒看似不搭嘎，但共同點是都找了女神IU當代言人，所以就以此為契機，把飾品與燒酒結合，一起推出了「夢幻組合」，裡面包含「水滴項鍊」和「粉紅皇冠燒酒杯」。

「水滴項鍊」以真露的招牌水滴圖案為靈感，用簡約線條勾勒出相同形狀，再加上一顆水鑽點綴，做成閃亮的墜飾。「粉紅皇冠燒酒杯」上有粉紅水滴圖案，底部是貴氣的金色皇冠裝飾，絕美外觀根本仙女專用。

粉嫩仙氣的項鍊、酒杯組合讓人看了超心動，而且他們還找來IU親自開箱，打開粉紅水滴包裝盒，看到裡面的項鍊，讓IU直接拿來往身上戴，配上當天穿的白襯衫、單邊麻花辮，造型浪漫可愛，接著繼續介紹小酒杯，精緻造型連IU也愛不釋手，忍不住驚呼：「太漂亮了」。

另外，韓國的31冰淇淋（Baskin Robbins）最近找來Krystal代言，他換上幹練的服飾拍攝一系列廣告，宣傳新的「櫻桃巧克力」系列商品，除了冰淇淋，還有夾冰淇淋內餡的馬卡龍、大福、飲品等等，充滿甜蜜滋味的夏日冰品有了女神加持，讓人更想吃看看。

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