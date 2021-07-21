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夏日就要用「櫻桃彩妝」！COLOURPOP眼影盤、腮紅霜畫出甜美感

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鮮嫩欲滴的「櫻桃妝」正夯，各大彩妝品牌也紛紛推出了夏日櫻桃系列！小編整理了三款「櫻桃系列」平價彩妝，分別有COLOURPOP cherry crush系列、花知曉Flower Knows櫻桃派對及KIRSH BLENDING X LEEGONG聯名，大家準備好被心臟爆擊了嗎？

COLOURPOP cherry crush 系列

說到美牌Colourpop，大家一定都不陌生！它們的眼影盤相當有名，顏色超級多種，性價比又高，是彩妝控的心頭好啊！這次出了cherry crush系列，搖身一變櫻桃包裝，搭上經典的品牌風格，尤其眼影盤、腮紅霜、彩色眼線筆，還有櫻桃鏡子，都太可愛了，沒有理由不收啊～

▲櫻桃彩妝。（圖／美人圈）

▲COLOURPOP cherry crush 系列。（圖／COLOURPOP 官網）

這盤眼影櫻桃配色超好看，亮片色及霧面色都有，每色都很實用，夏日絕對要來一個甜美的櫻桃妝！

▲櫻桃彩妝。（圖／美人圈）

▲COLOURPOP cherry crush 系列。（圖／COLOURPOP 官網、小紅書＠宿星GROUP）

腮紅霜有兩色可以選擇，都很百搭，太欠買了呀！

▲櫻桃彩妝。（圖／美人圈）

▲COLOURPOP cherry crush 系列。（圖／COLOURPOP 官網）

還有化妝鏡跟櫻桃髮夾，整個被燒到體無完膚，整組沒理由不包啊！

▲櫻桃彩妝。（圖／美人圈）

▲COLOURPOP cherry crush 系列。（圖／COLOURPOP 官網）

花知曉Flower Knows 櫻桃派對系列

花知曉是來自中國的彩妝品牌，商品大多以甜美、可愛風格為主，在小紅書上頗受好評，這次推出了櫻桃派對系列，走一個甜酷復古風，包裝真的太絕了！出了眼影盤、液體眼影、彩色睫毛膏、睫毛夾、唇釉及手持鏡，沒有一樣不燒啊！它們家有官方蝦皮可以購買，趕緊去下單了啊！

▲櫻桃彩妝。（圖／美人圈）

▲花知曉Flower Knows 櫻桃派對系列。（圖／小紅書＠宿星GROUP）

這五色液體眼影都太美了，擦上它絕對成為焦點，眼妝最閃亮的就是你，每色都好值得買！

▲櫻桃彩妝。（圖／美人圈）

▲花知曉Flower Knows 櫻桃派對系列。（圖／小紅書＠是狗姨呀）

這款磁帶眼影盤的造型，太特別了！而且還有五種配色可以選擇，每一色都好好看啊！

▲櫻桃彩妝。（圖／美人圈）

▲花知曉Flower Knows 櫻桃派對系列。（圖／小紅書＠夏栗子）

唇釉出了三種不同色系，12種顏色，還有睫毛膏5色，太多選擇了啊，荷包都被燒空了！

▲櫻桃彩妝。（圖／美人圈）

▲花知曉Flower Knows 櫻桃派對系列。（圖／小紅書＠拾九集）

KIRSH BLENDING X LEEGONG聯名

KIRSH BLENDING是韓國服飾潮牌KIRSH出的美妝品牌，本身的Logo就以櫻桃聞名，甜美清新的風格，受到許多少女喜愛！這次和韓國插畫家LEEGONG的可愛插畫聯名，萌到不行！一共推出了水感唇釉、蜜粉及眼影臥蟬筆三樣產品，光是包裝就整個少女心噴發！

▲櫻桃彩妝。（圖／美人圈）

▲KIRSH BLENDING X LEEGONG聯名。（圖／KIRSH BLENDING官網）

唇彩包裝真的可愛到爆炸，兩色都好粉嫩，很適合夏天～

▲櫻桃彩妝。（圖／美人圈）

▲KIRSH BLENDING X LEEGONG聯名。（圖／KIRSH BLENDING官網）

蜜粉是定妝必備啊，尤其夏天更需要，包裡絕對欠缺一顆這麼萌的蜜粉～

▲櫻桃彩妝。（圖／美人圈）

▲KIRSH BLENDING X LEEGONG聯名。（圖／KIRSH BLENDING官網）

想要畫出韓妞妝容，必備臥蟬筆啊！有兩色可以選擇，奶油色及杏仁色，都很適合搭配各種眼妝，必收！

▲櫻桃彩妝。（圖／美人圈）

▲KIRSH BLENDING X LEEGONG聯名。（圖／KIRSH BLENDING官網）

文／美人圈

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

櫻桃, 彩妝, COLOURPOP, 花知曉, KIRSH BLENDING

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