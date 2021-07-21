CHANEL格紋口蓋包超燒！　秋冬前導「70年代龐克風」搶先看

▲波蘭模特兒Ola Rudnicka演繹香奈兒2021秋冬前導系列形象照。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）讓穿衣風格更為多樣化，除了先前的COCO BEACH系列，療癒了夏季海灘風情，這回迎來最新「2021秋冬前導系列」形象廣告，請到品牌好友模特兒Ola Rudnicka演繹，她以亮眼的金髮展現柔中帶剛的風格，並身穿新季羊駝長外套、洋裝出鏡，優雅的龐克風藏不住強大表現力。

香奈兒秋冬前導系列作為完美鋪墊，邀請波蘭模特兒Ola Rudnicka搶先演繹，透過攝影師Valentin Giacobetti 掌鏡形象照。藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）更以Ola為靈感設計，打造出帶有70年代龐克風的浪漫單品，本季十分強調對比效果，呈現出各種材質的碰撞，像是斜紋軟呢、皮革、針織元素，被點綴了簡潔黑白、跳色粉灰色系，是巧妙吸睛的存在。

▲斜紋軟呢、皮革、針織元素，被點綴了簡潔黑白、跳色粉灰色系 。（圖／品牌提供）

Ola Rudnicka身穿黑色羊毛混羊駝長外套，配上寬領片強調黑色的簡潔風格，日常且幹練。較為柔和的組合則有，白色亮面皮革長外套搭配雙Ｃ鈕扣，並運用短羊毛作為外套襯裡，搭配同色系的「口蓋包」延伸，皮革與毛絨材質相互襯托，將包款可愛氛圍提升至極；還誕生了與格紋印花套裝相襯的包款，最後經典的斜紋軟呢外套則出現同款短裙搭配，輕鬆傳遞巴黎式穿著風格。

Ola Rudnicka也提到：「有些我穿衣搭配的樣貌，我自己都沒注意到，也可以說我是透過香奈兒才漸漸發覺的，沒有比這更好的方式了。」本次秋冬前導系列將在7月23日登場。

▲格紋與毛絨口蓋包超療癒。（圖／品牌提供）

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