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IU回歸妹妹頭根本童顏！「踩神鞋NB574」親曝全新身份網嗨翻

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▲▼IU 。（圖／品牌提供）

▲IU 頂著逆齡妹妹頭造型揭曉全新身份。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星IU （李知恩）清新形象擄獲眾多粉絲，New Balance今（21日）宣佈升格IU為品牌亞太區形象大使，她也在個人IG分享了這個喜訊，IU以許久未見的妹妹頭造型，頭戴鴨舌帽甜美自拍，並腳踩經典574鞋款盡責帶貨，美照連發吸引眾多粉絲按讚。

▲▼IU 。（圖／品牌提供）

▲IU 升格New Balance亞太區形象大使 。（圖／品牌提供）

IU親民形象受到運動品牌青睞，稍早親自揭曉最新身份為New Balance亞太區形象大使，她表示：「我一直是New Balance的粉絲，我相信藉由雙方的合作，能進一步讓全世界聽見我們的宣言。」同時PO出腳踩品牌經典574鞋款擺拍的美照，淺灰色系的百搭造型，搭配流暢輪廓一直是不敗單品。

▲▼IU 。（圖／品牌提供）

▲▼IU 。（圖／品牌提供）

▲IU腳踩品牌經典574鞋款展開雙方合作 。（圖／品牌提供）

而IU新髮型更是無意間搶鏡，許久不見的逆齡妹妹頭造型，遮住了巴掌臉蛋更顯精緻，且頭戴鴨舌帽對著鏡頭放電，模樣幾乎跟剛出道時沒有太大差別，童顏獲得網友認可。品牌也釋出IU出鏡的形象照，以幹練的黑色西裝外套搭配LogoT恤，簡單自帶仙氣，宣告雙方正式展開合作，而IU為New Balance拍攝的廣告也將在下半年於全球各區登場。

▲IU、泫雅 。（圖／翻攝自IG）

▲IU、泫雅 。（圖／翻攝自IG）

▲IU、泫雅。（圖／翻攝自IG）

IU除了與New Balance展開合作，她同時也身兼GUCCI品牌大使，在去年（2020年）風光官宣成為南韓第一人。其實大牌看中韓星帶貨能力，出任形象大使已成趨勢，南韓「性感小野馬」泫雅也在近日升格LOEWE全球品牌大使，頭銜一出頗受國際矚目。

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關鍵字：

IU , 李知恩, New Balance, 形象大使

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