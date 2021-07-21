維尼95歲「蒙面」了！胖腿塞進牛仔靴超萌　多款西部風周邊太好買

編輯／Emily 圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp

迪士尼的小熊維尼受到大家喜愛，推出至今已經95週年，日本迪士尼商店為了歡慶重要日子，以《小熊維尼歷險記》中的《Paw and Order》集數為主題，推出「西部風」周邊商品，看胖胖的小熊維尼蒙面、戴帽子，擠進牛仔靴，整個可愛度加倍，還推出其他角色的玩偶吊飾和實用小物來搶錢。

#玩偶系列

這次的95週年系列商品以小熊維尼去西部小鎮歷險的故事為主題，不只變身成「蒙面熊」，還進行了一場冰淇淋大戰，所以玩偶們都做成西部造型。小熊維尼絨毛娃娃有三種尺寸，全都戴上眼罩、牛仔帽，圍上領巾，還把短短胖腿塞進西部靴裡，特殊造型讓粉絲更想要。

另外也出了面紙套和玩偶吊飾，吊飾除了維尼，還有同樣穿上西部服裝的跳跳虎、小豬、屹耳。

#袋子系列

想要實用一點的物品，可以看看其中一款「大型托特包」，上面印了繽紛的西部小熊維尼圖案，背起來特別亮眼，而且容量超級大，不管是拿來裝行李或日常使用都很方便。另一款是「可收納購物袋」，一樣有印有西部維尼圖案，材質很輕，不用時可以摺起來，收進小小的零錢包裡。

#其他小物

其他商品中有一款可愛的「蒙面熊造型毯」，毯子是連帽設計，帽子部分就做成蒙面維尼造型，穿在身上直接變身維尼，還有充滿西部風的室內拖鞋、綁帶手環都很值得收藏。

知名手機殼品牌CASETiFY最近也與迪士尼合作，推出公主系列手機殼，選擇了小美人魚、貝兒、灰姑娘、茉莉公主、花木蘭、蒂安娜公主六位，搭配他們的代表色，打造出一系列繽紛夢幻的殼，有單獨公主圖案的，也有做成貼滿貼紙的造型，還有一款背後做成鏡面，套上它就像把魔鏡帶著走，隨時隨地都能看看誰是最美的人。

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