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韓爆紅「香菜咖啡廳」網崩潰了！　奶油蛋糕、飲料都逃不過

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▲香菜 。（圖／翻攝自IG）

▲南韓爆紅香菜咖啡廳 。（圖／翻攝自IG）

編輯／Ann

先前瘋狂洗版的「香菜皮蛋豬血糕披薩」掀起大家對於香菜的仇恨，不過也有許多人超喜愛香菜，將其視為營養聖品，南韓一間咖啡館就擅長以香菜加入各式甜點與飲品中，有香菜奶油蛋糕、香菜蘇打飲料，讓民眾喜歡就吃個夠。

位於南韓首爾的咖啡廳「原形㐦원형들」，簡約的店面風格吸引許多打卡族前來，不過該店可不僅是網美咖啡廳那麼簡單，光聽名字應該就能猜到，店家擅長以食物的原型入菜，搭配成各種創意甜點，而最出名就屬「香菜料理」，算是香菜迷的美味天堂。

店內的招牌甜點有粉紅蒔蘿香菜奶油蛋糕，以淺粉色的奶油均勻包覆蛋糕，並在頂端插上靈魂主角香菜與蒔蘿提味，蒔蘿在歐洲各地用法廣泛，味道柔和帶有青草氣息，遇上香菜搶戲的味道，中和了蛋糕本身的甜味，絕對不膩口。另也有香菜飲品，加入檸檬片與打碎的香菜葉，搭配夏季最適合的氣泡飲料，多層次口感可想而知，且漸層色的飲品遍佈香菜於其中，應該是越喝越有精神。

▲香菜 。（圖／翻攝自IG）

▲香菜蘇打飲料。（圖／翻攝自IG）

雖然不少人視香菜為天敵，但仍吸引許多網友前來打卡，都表示香菜甜點吃起來比預期要美味，因為菜葉遇上了軟綿的奶油也變得口感順滑許多，且天然的香氣與甜食很搭，當然也有搞笑網友表示：「勇者才敢進去」、「一口都不想吃」、「根本惡夢」。

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關鍵字：

香菜, 南韓, 咖啡廳, 原形㐦원형들

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