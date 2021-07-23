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在家也能爆汗！4款運動APP推薦　高效燃脂絕對讓妳瘦起來

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自三級警解以來，已經好幾個禮拜沒法到健身房報到，平常有運動習慣的人，沒有了教練與老師的面對面接觸，少了積極的鍛鍊，一直以來的鍛鍊成效是不是有點走樣了？就算宅在家也可以動起來，以下4款能高效燃脂的瘦身運動APP，跟著指示就能達到日常訓練，絕對讓妳瘦起來！

01. Daily Yoga | Workout & Fitness

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▲（圖／App Store）

▲（圖／App Store）

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每日瑜伽（Daily Yoga）是一款專注的瑜伽導練軟體。涵蓋不同時長、不同等級的動態瑜伽課程，提供70+瑜伽練習計畫，500+瑜珈課程以及海量瑜珈體式庫，從易到難五個等級滿足不同的瑜伽練習者的要求。無論是新手入門，還是減脂塑形，從新手進階到高級，搭載高清影片、語音指導、舒緩音樂和社交功能，邊享受還能輕鬆交友。

02. Asana Rebel: Get in Shape

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 ▲（圖／App Store）

▲（圖／App Store）

▲（圖／App Store）

從減肥到鍛煉力量，從高強度的體能訓練到動態冥想，Asana Rebel將每個訓練目標融入生活方式中，透過每次 5 分鐘的鍛煉、閱讀文章了解最新信息，有每日挑戰可以緊握練習進度。

03. Nüli —居家與重訓課表

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▲（圖／App Store）

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Nüli女力是台灣開發的一款女性運動app，為女性打造專屬的健身雕塑計畫。超過150多種的居家運動課表：不夠時間運動的省時課表、針對雕塑部位的部位訓練、還有瑜珈與伸展。搭載食譜功能，能有效率地規劃三餐與點心，可以了解食物的材料和做法，以及其中的的蛋白質、碳水化合物、脂肪量和總熱量。

04. Wakeout!

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▲（圖／App Store）

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以1500多種獨特而富有創意的運動，使體育鍛煉成為日常生活的一部分，完全沒有運動基礎也沒關係，這款APP設計出簡單利用家裡的物品跟家具就能做的各種運動，長度從30秒到10分鐘不等，幫助逐步養成鍛鍊的習慣。

延伸閱讀：

防疫在家學習不能停！11款線上學習APP推薦：星空AR、專家學術有趣課程，在家翹腳育兒好幫手！

瘦身黑科技→女子系『居家運動APP』有感排行榜TOP 5！每天10分鐘、狠甩肥肚臀！

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關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 運動, APP

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