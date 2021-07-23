3款風靡日韓的居家療癒小點心　超夯「義大利生乳包」手殘也做得出來

防疫在家，最好打發時間的方式就是沒事找事做，有不少平常不下廚的人都紛紛開始洗手做羹湯，進階一點的，甚至是開始做起甜點了。不過做甜點不但費時費力，還需要準備大大小小的專業工具與材料，光是想想就覺得累！跟編輯一樣又懶手又殘、卻也夢想能在家賢慧做甜點，三款風靡日韓的「居家療癒小點心」在此奉上~

#01. 迷你鬆餅佐蜂蜜

▲迷你鬆餅佐蜂蜜（圖／翻攝自Instagram@naminori_12）

材料：鬆餅粉約180g、牛奶100ml、雞蛋一顆、些許蜂蜜

▲2分鐘就能完成的小鬆餅套餐（圖／翻攝自Instagram@kuumi1125、yukayuka0409）



有別於以往我們熟知的一大片鬆餅，做成迷你尺寸的大小，更加不用擔心鬆餅煎起來不圓不好看！只需要準備一個平底鍋，先將雞蛋打入牛奶中充分混合，打均勻後，將麵糊一點一隨興地倒在開著小火的平底鍋四處，大約2-3分鐘翻面煎烤，大概2分鐘就可起鍋！起鍋後的迷你鬆餅，淋上蜂蜜，可愛的小鬆餅套餐就完成了！

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#02. 義大利生乳包Maritozzo

▲義大利生乳包。（圖／翻攝自Instagram@naminori_12）

材料：市售現成鮮奶油、市售小餐包、草莓些許





▲紅翻天的義大利生乳包，在家做一點也不難（圖／翻攝自Instagram@__be.so、ymgctmm36）

最近紅翻天的義大利羅馬生乳包，除了甜點店漸漸開賣，自己在家做也不難！所需的材料只有餐包、鮮奶油、與草莓。若是講究一點，麵包可以自己烤、鮮奶油也可以自己打發，但若講求快又方便，其實通通可以買現成的！將餐包切口，夾入滿滿的鮮奶油，再抹平表面，將切片草莓裝飾表面就完成了！

#03. 水果奶油三明治

▲水果奶油三明治（圖／翻攝自Instagram@naminori_12、florid_switch）



材料：吐司、鮮奶油、草莓

日本紅到翻的水果三明治，相信大家都已經不陌生了，但是看似簡單的三明治，講究的是要怎麼擺放才會有漂亮的切面！首先在吐司表面鋪上一層鮮奶油，再將完整的單顆草莓以直列的方式排在正中央，於排列的空隙填補鮮奶油，接著再於兩側排上切成對半的草莓。最後蓋上另一片吐司，壓緊後，切成對半就可以了。

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