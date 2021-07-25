小熊軟糖、大眼仔跑到腳上！8款「童趣聯名球鞋」　穿起來瞬間減齡

每次看到可愛的卡通聯名球鞋總會讓人理智線斷裂，購物慾一秒燒起來！那麼2020至2021上半年，又有哪些不容錯過的款式呢？以下為大家帶來8款「童趣聯名球鞋」盤點，各種史努比、小熊維尼、迪士尼經典角色通通有，保證能從中挑出最愛～

童趣聯名球鞋推薦.1：PUMA Ｘ HARIBO小熊軟糖

PUMA和HARIBO小熊軟糖合作消息一傳出令人又驚又喜，超人氣復刻鞋款「RS-X3」融合了代表小熊軟糖的紅、黃、薄荷綠以及復古金色包裝元素，還在鞋帶加以點綴小熊軟糖吊飾，呈現復古又充滿童趣的造型。

▲PUMA Ｘ HARIBO小熊軟糖。（圖／Puma）

除了復刻鞋款「RS-X3」經典的SUEDE、Streetrider系列也加入聯名行列，PUMA SUEDE by HARIBO 在麂皮鞋面上佈滿小熊圖樣，半透明鞋底還有滿版QQ小熊，就像把童年回憶收藏在腳底下，設計超級有趣！另一款 PUMA SUEDE Triplex by HARIBO則採用金黃全麂皮鞋面搭配白色招牌鞋側彎刀設計，厚底邊上還印有HARIBO 標語「The Happy World of HARIBO」帶給大家滿滿活力與正能量～

▲PUMA Ｘ HARIBO小熊軟糖。（圖／PUMA）

童趣聯名球鞋推薦.2：Adidas Originals x 迪士尼

adidas Originals 前陣子和迪士尼推出一系列聯名討論度超高！奇妙仙子搭配漸層色鞋帶，讓經典鞋款Stan Smith變得超夢幻，還有滿版大眼仔、瓦力也一躍鞋身，令人難以抗拒它們的可愛魅力。

▲Adidas Originals x 迪士尼。（圖／Adidas Originals）

童趣聯名球鞋推薦.3：Marc Jacobs Ｘ Snoopy

Marc Jacobs X 史努比聯名在2020早秋一登場就引起滿滿話題，超人氣主角Lucy、Snoopy、Woodstock驚喜現身，小白鞋、小粉鞋與休閒板鞋，搭配上史努比塗鴉印花，超吸睛的設計實在太圈粉！

▲Marc Jacobs Ｘ Snoopy。（圖／Marc Jacobs）

童趣聯名球鞋推薦.4：Palm Angels泰迪熊小白鞋

看膩了卡通、動畫，想來點大人味的童趣風嗎？Moncler藝術總監於2015年創立全新品牌Palm Angels，以無厘頭的斷頭泰迪熊圖樣聞名全球，廣受潮男潮女喜愛，這回可愛的小熊躲到小白鞋上，毛絨小熊點綴鞋身，看起來就像是在悄悄探頭般，超呆萌設計一秒融化人心～

▲Palm Angels泰迪熊小白鞋。（圖／Palm Angels）

童趣聯名球鞋推薦.5：Victor Ｘ Hello Kitty

知名運動品牌Victor也曾攜手Hello Kitty推出一系列聯名商品，其中的A75羽球鞋、餅乾帆布鞋更是備受矚目，又潮又萌的外型，加上弧形底面設計穿起來格外順暢，帆布鞋則採用時下最夯的餅乾鞋厚底設計，點綴上精緻電繡HELLO KITTY圖騰和羽球圖樣，甚至還有HELLO KITTY特製鞋盒與鞋墊，極具收藏價值。

▲Victor Ｘ Hello Kitty。（圖／Victor）

童趣聯名球鞋推薦.6：Grace gift Ｘ小熊維尼

Grace gift每次和迪士尼推出聯名鞋款，都好讓人失心瘋～百搭懶人鞋、老爹鞋與餅乾帆布鞋超欠收，鞋舌點綴上小熊維尼圖案，每個細節設計都別具巧思，價格好入手、造型又可愛，還有什麼理由不如手呢！

▲Grace gift Ｘ 小熊維尼。（圖／Grace gift）

童趣聯名球鞋推薦.7：CONVERSE X Bugs Bunny

經典電影《怪物奇兵》當中的兔寶寶也是許多人的童年回憶，為了歡慶角色誕生80週年，Converse集合經典鞋款Chuck Taylor All Star、Chuck 70 以及Pro Leather，加入了兔寶寶刺繡與滿版圖案，打造一系列外型與實穿性兼具的聯名系列。

▲CONVERSE X Bugs Bunny。（圖／CONVERSE）

童趣聯名球鞋推薦.8：Vans X 海綿寶寶

是誰住在深海的大鳳梨裡？海綿寶寶！海綿寶寶！現在他的好朋友不是章魚哥了，而是球鞋品牌Vans～Vans特別與紐約時尚設計師Sandy Liang合作，將經典鞋款VANS Era、Old Skool帆布鞋、Slip-On懶人鞋點綴上海綿寶寶元素，並融合Vans經典棋盤格造型，超級可愛又逗趣的設計粉絲絕對不能錯過～

▲Vans X 海綿寶寶。（圖／ABC MART ）

文／美人圈

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