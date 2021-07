小熊軟糖、大眼仔跑到腳上！8款「童趣聯名球鞋」　穿起來瞬間減齡

每次看到可愛的卡通聯名球鞋總會讓人理智線斷裂,購物慾一秒燒起來!那麼2020至2021上半年,又有哪些不容錯過的款式呢?以下為大家帶來8款「童趣聯名球鞋」盤點,各種史努比、小熊維尼、迪士尼經典角色通通有,保證能從中挑出最愛~

童趣聯名球鞋推薦.1:PUMA X HARIBO小熊軟糖

PUMA和HARIBO小熊軟糖合作消息一傳出令人又驚又喜,超人氣復刻鞋款「RS-X3」融合了代表小熊軟糖的紅、黃、薄荷綠以及復古金色包裝元素,還在鞋帶加以點綴小熊軟糖吊飾,呈現復古又充滿童趣的造型。

▲PUMA X HARIBO小熊軟糖。(圖/Puma)

除了復刻鞋款「RS-X3」經典的SUEDE、Streetrider系列也加入聯名行列,PUMA SUEDE by HARIBO 在麂皮鞋面上佈滿小熊圖樣,半透明鞋底還有滿版QQ小熊,就像把童年回憶收藏在腳底下,設計超級有趣!另一款 PUMA SUEDE Triplex by HARIBO則採用金黃全麂皮鞋面搭配白色招牌鞋側彎刀設計,厚底邊上還印有HARIBO 標語「The Happy World of HARIBO」帶給大家滿滿活力與正能量~

▲PUMA X HARIBO小熊軟糖。(圖/PUMA)

童趣聯名球鞋推薦.2:Adidas Originals x 迪士尼

adidas Originals 前陣子和迪士尼推出一系列聯名討論度超高!奇妙仙子搭配漸層色鞋帶,讓經典鞋款Stan Smith變得超夢幻,還有滿版大眼仔、瓦力也一躍鞋身,令人難以抗拒它們的可愛魅力。

▲Adidas Originals x 迪士尼。(圖/Adidas Originals)

童趣聯名球鞋推薦.3:Marc Jacobs X Snoopy

Marc Jacobs X 史努比聯名在2020早秋一登場就引起滿滿話題,超人氣主角Lucy、Snoopy、Woodstock驚喜現身,小白鞋、小粉鞋與休閒板鞋,搭配上史努比塗鴉印花,超吸睛的設計實在太圈粉!

▲Marc Jacobs X Snoopy。(圖/Marc Jacobs)

童趣聯名球鞋推薦.4:Palm Angels泰迪熊小白鞋

看膩了卡通、動畫,想來點大人味的童趣風嗎?Moncler藝術總監於2015年創立全新品牌Palm Angels,以無厘頭的斷頭泰迪熊圖樣聞名全球,廣受潮男潮女喜愛,這回可愛的小熊躲到小白鞋上,毛絨小熊點綴鞋身,看起來就像是在悄悄探頭般,超呆萌設計一秒融化人心~

▲Palm Angels泰迪熊小白鞋。(圖/Palm Angels)

童趣聯名球鞋推薦.5:Victor X Hello Kitty

知名運動品牌Victor也曾攜手Hello Kitty推出一系列聯名商品,其中的A75羽球鞋、餅乾帆布鞋更是備受矚目,又潮又萌的外型,加上弧形底面設計穿起來格外順暢,帆布鞋則採用時下最夯的餅乾鞋厚底設計,點綴上精緻電繡HELLO KITTY圖騰和羽球圖樣,甚至還有HELLO KITTY特製鞋盒與鞋墊,極具收藏價值。

▲Victor X Hello Kitty。(圖/Victor)

童趣聯名球鞋推薦.6:Grace gift X小熊維尼

Grace gift每次和迪士尼推出聯名鞋款,都好讓人失心瘋~百搭懶人鞋、老爹鞋與餅乾帆布鞋超欠收,鞋舌點綴上小熊維尼圖案,每個細節設計都別具巧思,價格好入手、造型又可愛,還有什麼理由不如手呢!

▲Grace gift X 小熊維尼。(圖/Grace gift)

童趣聯名球鞋推薦.7:CONVERSE X Bugs Bunny

經典電影《怪物奇兵》當中的兔寶寶也是許多人的童年回憶,為了歡慶角色誕生80週年,Converse集合經典鞋款Chuck Taylor All Star、Chuck 70 以及Pro Leather,加入了兔寶寶刺繡與滿版圖案,打造一系列外型與實穿性兼具的聯名系列。

▲CONVERSE X Bugs Bunny。(圖/CONVERSE)

童趣聯名球鞋推薦.8:Vans X 海綿寶寶

是誰住在深海的大鳳梨裡?海綿寶寶!海綿寶寶!現在他的好朋友不是章魚哥了,而是球鞋品牌Vans~Vans特別與紐約時尚設計師Sandy Liang合作,將經典鞋款VANS Era、Old Skool帆布鞋、Slip-On懶人鞋點綴上海綿寶寶元素,並融合Vans經典棋盤格造型,超級可愛又逗趣的設計粉絲絕對不能錯過~

▲Vans X 海綿寶寶。(圖/ABC MART )

