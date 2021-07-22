IG隱藏新功能重度使用者必學！限動照片切圖、最新地圖功能超實用

IG每次更新功能總讓人迫不及待想嘗試！這次更悄悄上線了裁切圖片形狀的功能，雖然目前只有部分帳戶可以使用，但可愛感令人超期待、另外最新地圖也超方便，五大IG功能隱藏版趕緊一次掌握！

裁切限動照片形狀

近期新增的裁切照片功能目前能夠使用的帳戶還不多，只要點一下要分享的照片，就可以將照片直接裁剪成星形、愛心、方塊、圓形等等，並且一次可以使用多張圖片來裁剪，非常方便。

單一擺放或者一次載入多張都沒問題。

不顯示上線時間

不想被朋友知道、或者是不想續聊、卻又怕被人看到上線時間顯得尷尬，只要點選個人檔案右上角的三槓符號，再依序到設定、帳號安全、活動狀態關閉就可以了。

最新地圖功能

最新推出的地圖功能現在為部分帳戶開放使用，從搜尋頁面點選右上角地圖，就能找到附近的餐廳、景點甚至是髮廊，點進去之後就能看到關於店家的公開貼文，非常方便。

同時也能選擇使用GOOGLE地圖開啟、還能追蹤以及分享給朋友，操作上非常直覺喔。

小盒子自拍動動貼圖



與朋友聊天能使用自拍動動貼圖來增加趣味性，在聊天室小盒子中點選相機，選擇要分享的圖片打開就能看到自拍照功能，有多款表情符號可以真人製作，好笑又好玩。

力挺小商家功能

最後是近期新推出的力挺小商家功能，選擇立體小商家符號、TAG想要推薦的店家，就會出現購物袋小標示、並且同時頁面上會顯示店家最新的三則PO文照片，點圖能直接連結去店家頁面，比起文字TAG更吸引人。

五個IG實用的新功能推薦，趕緊也通通嘗試看看吧！

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