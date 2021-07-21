夏季必備5款高人氣潔顏新品！雪肌精洗顏粉、克蘭詩慕斯超熱賣

▲清潔做好了，後續保養肌膚才能「吃」進去。（圖／翻攝IG@goodal_official）

記者張毓容／綜合報導

清潔是養護肌膚的第一步，尤其現在正值悶熱、出油量暴增的夏季，不管你想美白、抗老還是保濕，洗臉洗得好才能讓後續保養更好吸收，也能避免油脂、髒污堆積在毛孔裡引發粉刺痘痘問題。而想要做好清潔，擁有一款好的洗面乳絕對是必要關鍵，以下就幫大家整理出近來口碑、人氣兼具的洗顏新品，快來看看有沒有你的愛。

克蘭詩 阿爾卑斯純淨潔顏慕斯 ，300ml，NT$600。



克蘭詩全新「阿爾卑斯清潔調理系列」蘊含來自阿爾卑斯山，友善土地、有機耕種的純淨成分，光是潔顏產品就依照膚質需求推出4款，其中所有膚質都適用的潔顏慕斯以「純淨溫和配方」柔嫩肌膚，加上有機肥皂草創造天然微泡，溫和洗淨不刺激，更含有天然果酸的羅望子果肉萃取，可溫和促進角質代謝，並配合花朵香氛創造舒緩放鬆的療癒氛圍。

KOSE 雪肌精漾活淨鹽洗顏粉，150ml，NT$700。



雪肌精全新推出「精漾活淨鹽洗顏粉」，同樣有漾活系列核心配方「逸透華複合精萃」(ITOWA)，能提升潤澤屏障機能的品質，也添加富含礦物質的沖繩石垣島海鹽，可調理肌理、使肌膚柔滑，輕鬆就能揉搓出綿密細緻的泡沫，能深入肌膚各處，包覆並帶走毛孔中的髒污與老廢角質。

自然美 瑞昇超細緻胺基酸淨潤潔面乳，150g，NT$1,380。



添加95%天然椰子油衍生胺基酸潔淨配方及蘆薈、小黃瓜萃取，可溫和洗淨肌膚油脂髒汙，不傷肌膚表層皮脂膜，洗後膚況不緊繃乾澀，摸起來柔嫩細緻，同時添加葡萄柚精油，香味清甜療療癒，更可以幫助肌膚油水平衡，且富含維生素C，可提升肌膚明亮度，連敏弱膚質也可以安心使用。

Dr. Jackson’s 07潔顏露，200ml，NT$1,350。



英國純淨保養品牌Dr. Jackson’s是Clean Beauty浪潮的標竿代表，以生藥學結合植萃高效成分在歐美擁有高人氣，其中被稱為「潔顏小金瓶」的「07潔顏露」是全球最熱賣商品。無添加硫酸鹽，蘊含猴麵包樹籽油、臘腸樹果萃取、柑橘精油、檸檬精油及能溫和去除角質的石榴萃取物等，洗後不乾澀緊繃，適合所有膚質每天使用。

碧麗妃 妍植潔膚皂，130g，NT$1,200。



資生堂專門店品牌碧麗妃推出全新「妍植保養系列」，嚴選多種漢方藥草的高機能「植萃能量複合配方」可幫助穩定並提升肌膚狀態。其中潔膚皂擁有高潔淨力的細緻綿密泡沫，可徹底清除毛孔髒污，並加強肌膚屏障，讓肌膚回到柔和舒適之感，適合油性和混合偏油肌膚，洗後肌膚更清爽舒適。

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