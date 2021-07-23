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12星座幸運色飾品！雙魚首選「寧靜綠」　火象「質感金」有貴人相助

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2021年已經過了一半，好運還是沒找上門，不妨可以從開運飾品開始上手，前陣子外媒businessinsider就公布了2021十二星座幸運色，所以小編就幫大家特搜了「12星座幸運色飾品」，不只能妝點自己，還能讓財運、事業通通旺起來～

水象星座（雙魚、巨蟹、天蠍）開運色飾品：寧靜綠、奶油白、櫻桃紅

2021年對於水象星座而言是充滿挑戰，只要適時調整心靈步調，各種事業、感情難關都能迎刃而解，而寧靜綠、奶油白與櫻桃紅便能協助穩定情緒，是你們的最佳開運色，從這些顏色挑選飾品準沒錯～

▲星座幸運色飾品。（圖／美人圈）

▲MIKIMOTO 南洋珍珠串鍊、BVLGARI BAROCKO系列頂級紅寶石戒指價格店洽。（圖／Mikimoto、bvlgari）

MIKIMOTO珍珠項鍊，潔白的珍珠最能彰顯高雅氣質，BVLGARI結合巴洛克元素精雕細琢紅寶石，創造出突破框架的飾品組合，另外LV以綠孔雀石向經典的Monogram花卉圖案致敬，推出新款玫瑰金戒指，一推出立刻成為專櫃斷貨款。

▲星座幸運色飾品。（圖／美人圈）

▲LV綠孔雀石Monogram圖案戒指。（圖／Louis Vuitton）

土象星座（摩羯、金牛、處女）開運色飾品：柔霧紫、少女粉、淺黃

土象星座在2021年則會迎來事業巔峰，只要充分展現自己的才能，就會獲得更多升遷、加薪的機會～明亮的少女粉、柔霧紫、淺黃等夢幻色系飾品，更能為你率先開啟幸運之門，吸引別人的目光！

▲星座幸運色飾品。（圖／美人圈）

▲Pandora 「Mum」字樣心形吊飾、圓拱金心串飾。（圖／IG@theofficialpandora）

火象星座（牡羊、獅子、射手）開運色飾品：質感金、琥珀黃、科技銀

火象星座在2021年最容易遇見財運、人際關係兩大難題，特別需要貴人幫忙，充滿時尚感的金、銀與琥珀色就是你的最佳開運法寶，Cartier、Fendi等品牌都推出相關戒指與耳環，可以彰顯你的氣宇不凡。

▲星座幸運色飾品。（圖／美人圈）

▲質感金Cartier LOVE婚戒。（圖／Cartier ）

▲星座幸運色飾品。（圖／美人圈）

▲Logo 耳環、F IS FENDI 耳環。（圖／Fendi）

風象星座（水瓶、雙子、天秤）開運色飾品：喜氣紅、黃綠色、天空藍

風象星座優點就在於腦筋轉得快，但也因為這樣心直口快，容易不小心引起他人不滿，2021年只要好好累積底氣，重新檢視自己的一言一行與人生規劃，還是有機會一翻沖天，配戴紅、黃、天空藍等飾品，能緩和你的步調，為你累積富有創意的想法。

▲星座幸運色飾品。（圖／美人圈）

▲迷你雙重心形吊牌鍊墜。（圖／Tiffany）

Tiffany雙心吊牌項鍊是許多人的入門首款，經典Tiffany藍綠色更是耀眼奪目；APM Monaco則在前陣子推出彩虹字母項鍊，繽紛配色與字母訂製設計，讓人一秒噴發少女心，好感度直線上升。

▲星座幸運色飾品。（圖／美人圈）

▲APM Monaco 彩虹字母A可調節項鍊。（圖／APM）

文／美人圈

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

星座, 幸運色, 飾品

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