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ZARA大減價手袋均一價490元　IG爆紅「百褶包」竟不用三百元

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記者王則絲／台北報導

ZARA年中折扣季尚未結束，現在減價幅度更大，下殺35折起，由於特價服裝大多數尺碼都已經不齊了，所以這時候手袋部分更好逛！從官網可以看到眾多夏日手袋已降到均一價490元，包括草編包、腋下包⋯⋯其中還有IG上爆紅的「百褶包」，竟然三百元有找！

▲ZARA減價包款。（圖／翻攝自官網）

▲百褶水桶包NT＄490。（圖／翻攝自官網，以下同）

▲ZARA減價包款。（圖／翻攝自官網）

▲迷你百褶水桶包NT＄290。

先前在IG上引起一陣熱潮的「百褶包」，現在已加入了特價行列，現省500元，同系列的迷你款式百褶包，更是只要290元，超甜價格怎麼能不心動。

▲ZARA減價包款。（圖／翻攝自官網）

▲硬質編織單肩包NT＄490。

▲ZARA減價包款。（圖／翻攝自官網）

▲格紋硬紗水桶包NT＄490。

夏日不能少的草編、網紗元素，運用在手袋上面最好搭配，一背上立刻營造出度假清爽感，像ZARA的草編包就有很多選擇，還有先前洗版日妞們IG的格紋網紗包，也全都均一價490元。

▲ZARA減價包款。（圖／翻攝自官網）

▲扭結腋下包NT＄490。

▲ZARA減價包款。（圖／翻攝自官網）

▲佩斯利花紋水桶包NT＄490。

腋下包款式總是經典不敗，怎麼背怎麼時髦，不過想跟別人做出區隔，可以從特殊的花紋下手，動物紋、變形蟲、民族風圖騰⋯⋯都是很棒的選擇，加個扭結的設計，風格更Chill。此外，一顆鱷魚皮壓紋的手袋也是女孩們衣櫃中必備單品，此次特價中，即使是大尺寸的托特包，也照樣下殺490元。

▲ZARA減價包款。（圖／翻攝自官網）

▲鱷魚皮鏈條腋下包NT＄490、動物紋托特包NT＄490。

【同場加映】

廣受小資女孩們喜愛的CHARLES & KEITH，除了上新品速度快速，時不時也會祭出減價優惠，而最近減價區中就有不少熱賣款式，多數都有七折以上的折扣，包括如枕頭般療癒的漆皮扭結手袋、編織兩層式的果凍手提包，以及鱷魚皮壓紋的優雅款氣質手袋，都納入特價品項。

▲ZARA減價包款。（圖／翻攝自官網）

▲漆皮扭結Hobo包 NT＄1,110。

▲ZARA減價包款。（圖／翻攝自官網）

▲編織手提包NT＄2,300。

▲ZARA減價包款。（圖／翻攝自官網）

▲鱷魚紋手提包NT＄1,600。

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關鍵字：

ZARA, 特價, 折扣, 打折, 手袋, 百褶包, 包款, 腋下包, 大減價

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