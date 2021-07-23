「精品專櫃打亮」畫出女神光！愛馬仕上架就要搶　Dior米白外殼太質感

想畫出精緻的妝容當然少不了打亮，不僅能修飾臉型、還能展現立體妝感！小編要來推薦近期新款「精品專櫃打亮」，每一款都能立馬打造女神高光！其中愛馬仕新款壓紋超奢華，Dior新推出的打亮餅，米色外殼真的太吸引人，快一起看下去吧！

精品專櫃「打亮」推薦：Hermès Highlighter

愛馬仕新推出的這款打亮餅，真的太奢華了！跟之前出的腮紅一樣為白色外殼，但內容物打亮的壓紋真的太精緻了，根本捨不得用，買來收藏也不為過啊，目前官網還沒開始販售，可以持續關注，一上架就要搶爆！

▲Hermès Highlighter。（圖／IG@lenvoitabeauty）

精品專櫃「打亮」推薦：Dior超完美持久亮采餅

Dior新款打亮餅出了四種顏色，有古銅、裸粉、珍珠及珊瑚，每色都超美又百搭！裡面蘊含了95%天然3D光燦礦物粒子，一刷就能打造超服貼細緻妝感。包裝更是美得沒話說，米色漆皮外殼搭配DIOR經典藤格紋，超有質感，拿在手上像藝術品一般，必須入手呀！

▲Dior超完美持久亮采餅。（圖／Dior官網）

六號珊瑚色可以腮紅跟打亮兼具，真的太值了～

▲六號珊瑚色可以腮紅跟打亮兼具。（圖／小紅書＠舌灿桃花、＠Luna为美妆倾家荡产）

精品專櫃「打亮」推薦：Gucci 絲潤高光晶露

Gucci這款打亮，質地非常特殊，是清透配方蘊含豐富的晶彩凝膠，全臉都可以使用，輕鬆打造立體妝容，讓肌膚看起來更透亮閃耀，還會有水潤的效果，任何膚色都能駕馭，想嘗試不同的打亮產品，這款可以試試看！

▲Gucci 絲潤高光晶露。（圖／Gucci官網）

精品專櫃「打亮」推薦：Giorgio Armani 訂製漂染氣墊亮采露

這款是GA出的新品打亮，是粉嫩的金色，非常耀眼！使用獨特輕盈的液態質地能瞬間延展，也很服貼，還能一整天持久潤色，搭配上訂製絲絨氣墊刷頭，能均勻上色，零失手打造完美妝容，包裝也輕巧好攜帶，新手想入手專櫃打亮可以鎖定這款！

▲Giorgio Armani 訂製漂染氣墊亮采露。（圖／Giorgio Armani官網）

精品專櫃「打亮」推薦：YSL 超模光感3D亮顏盤

YSL這款亮顏盤真的太絕啦！使用獨家聚光遮瑕科技及3D智能光感粉末，可以遮瑕隱形臉部瑕疵，還能校正泛紅與膚色不均，同時有打亮效果，讓臉部更精緻立體。外包裝採用粉色，很有夏天粉嫩感，整個少女心爆發啊！

▲YSL 超模光感3D亮顏盤。（圖／YSL官網）

精品專櫃「打亮」推薦：Chanel 立體光亮采盤

香奈兒這盤立體光亮采盤有兩色可以選擇，粉調和金調，粉質精緻細膩，會隨著光線閃耀光芒，擁有這一盤會愛不釋手啊，日常百搭，任何膚色都能駕馭，仙女必備款！

▲Chanel 立體光亮采盤。（圖／Chanel 官網）

文／美人圈

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