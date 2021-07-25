8款迷人「髮香噴霧」！IU同款是經典、Miss Dior根本男神收割香

Q：髮香噴霧＆香水，效果一樣嗎？可以共用嗎？

許多美容達人、保養老師都不建議將香水直接噴灑在頭髮上，原因在於香水中的酒精佔比較高，容易傷害髮質；相反的髮香噴霧會添加較多的保養成分，持香效果也相對優秀些。因此想用髮香心機撩人，投資一瓶味道傾心的髮香噴霧不會錯！

髮香噴霧推薦1：Miss Dior 漫舞玫瑰髮香噴霧 30ml

Miss Dior漫舞玫瑰以義大利柑橘香開場，並以白麝香基調，乘載格拉斯玫瑰與大馬士革玫瑰的香氣，展現了恰到好處的溫柔甜美。而專為秀髮設計的配方，是極致輕盈不黏膩，能在頭髮表層形成輕盈的香氛保護膜，同時增加髮絲保水力，有效隔離異味、阻絕空氣汙染，髮梢整天散發如繽紛花瓣般的柔美氣息。

▲Miss Dior 漫舞玫瑰髮香噴霧。（圖／Dior）

>> 限量「花漾愛戀限定包裝服務」

【DIOR線上旗艦店】2021年7月15日至8月16日

七夕情人節沒有準備？Dior的浪漫禮盒絕對不讓你失望！在DIOR線上旗艦店購物同享「花漾愛戀限定包裝服務」，並在活動期間獨家獻上愛戀禮讚，凡消費滿額NT.4000，即可享有限量400個的「Miss Dior花漾手提化妝箱包」，為你的七夕選品加分、加心意。

▲Miss Dior花漾手提化妝箱包。（圖／DIOR）

【迪奧美妍專櫃】2021年7月15日至8月15日

凡於限定櫃點，消費滿額NT.5000（需含香水/彩妝/保養任二產品），即享有限量花漾愛戀禮盒包裝服務1，或是DIOR的經典白色禮盒搭配七夕粉漾緞帶包裝服務。

凡於全台櫃點，購買任2支唇膏，即可享有「迪奧經典唇膏袋」包裝；購買Miss Dior任一30ml香水與任一唇膏，即享有「迪奧經典禮物袋」包裝與體驗禮。

▲迪奧經典禮物袋。（圖／Dior）

髮香噴霧推薦2：SABON 晶透夢境髮香噴霧

今年夏天，SABON再度獻上晶透夢境限量系列 Tokyo 2021 Limited Edition，讓人重溫SABON最剔透、如水晶般的香氣！系列將東京縮影為和式萬花筒，投射在限量包裝上，並推出完整身體護理、居家香氛、限定禮盒，與夏日保養聖品清涼保濕凝凍。

▲SABON 晶透夢境系列。（圖／SABON）

▲晶透夢境 沐浴香氛保養禮盒。（圖／BEAUTY美人圈）

髮香噴霧承襲著主題「晶透夢境」香氛，給人宛如仙氣飄飄的柔美夢境。迎面而來的開場，是堅毅清朗的綠香調與檸檬；接著帶入中調的茉莉、橙花香氣；後調的癒創木、麝香、琥珀、洋茉莉，讓心緒也跟著清透明快起來。

▲SABON 晶透夢境髮香噴霧。（圖／SABON）

髮香噴霧推薦3：L:A BRUKET 249 仲夏緣結髮香噴霧 50ml

瑞典品牌L:a Bruket以仲夏夜的浪漫傳說為靈感，打造期間限定的「仲夏緣結」香氛創作！去年首度推出仲夏緣結枕頭噴霧；2021年則限量推出仲夏緣結髮香噴霧。

揉合7種花朵天然香氣（錦葵、斗篷草、檸檬香蜂草、薄荷、婆婆納、西洋蓍草、黃花九輪草），打造出不含酒精兼具髮絲護理，適合所有髮質使用的秀髮專用噴霧。

▲L:A BRUKET 249 仲夏緣結髮香噴霧。（圖／L:A BRUKET）

髮香噴霧推薦4：Maison Francis Kurkdjian 阿米香樹 髮香噴霧 70ml

MFK阿米香樹，是以檸檬與柑橙的清新香氣，融合牙買加阿米香樹與佛羅倫斯鳶尾花，引出麝香琥珀及海地香根草，感受熱帶情懷的木香。而髮香噴霧含有天然蓖麻子萃取，與維他命原B5的保濕因子，可以讓髮絲在散發自然迷人香氣的同時，達到保濕與修護效果。

▲Maison Francis Kurkdjian 阿米香樹 髮香噴霧。（圖／Maison Francis Kurkdjian）

髮香噴霧推薦5：Miller Harris Scherzo 髮香噴霧 100ml

男女通殺、讓你輕鬆提高回頭率的香氣！Miller Harris的髮香噴霧以令人振奮的血橙做為開場，隨之而來的是印蒿芳香與微甜的金黃色乳香。當香甜漸漸轉淡時，緊隨在後的先是玫瑰與水仙花香，再輔以濃烈的廣藿香、香草與沉木隨之並進與收尾。整體來說是款起承轉合明顯、層次細膩，讓人意猶未盡又高持香的髮香噴霧。

▲Miller Harris Scherzo 髮香噴霧。（圖／Miller Harris）

髮香噴霧推薦6：diptyque 感官之水髮香噴霧 30ml

diptyque的香氛總有著一點清新、一點空靈感，純粹之餘讓人魂牽夢縈，而IU御用的感官之水髮香噴霧，更是每位香迷們的珍藏首選！感官之水凸顯出清新的柑橘清香，同時帶有新鮮氣息與香料嗅感，非常迷人，IU也表示自己甚至會將它當作香水使用。

▲diptyque 感官之水髮香噴霧。（圖／YT@EDAM Entertainment、diptyque）

髮香噴霧推薦7：Jo Malone 絲絨玫瑰與烏木芳醇 髮香噴霧 30ml

Jo Malone的髮香噴霧共有三款，最高人氣又清新的英國梨與小蒼蘭、藍風鈴，和第一款芳醇系列的髮香噴霧，絲絨玫瑰與烏木。味道光看名稱就知道是以玫瑰為主角，將馥郁細緻的大馬士革玫瑰，壟罩於珍貴烏木的煙燻迷香之中，再以丁香交織美味杏仁糖，營造出魅惑人心、神秘感十足的馥郁香氣。成分上，含摩洛哥堅果油，維他命原B5及維他命E等柔順滋養成分，染色後的髮絲也適用唷。

▲Jo Malone 絲絨玫瑰與烏木芳醇 髮香噴霧。（圖／Jo Malone）

髮香噴霧推薦8：ACCA KAPPA 白麝香香香髮噴霧 30ml

擁有跟淡香精同等級的美妙香氣！白麝香是Acca Kappa家的經典，由薰衣草、杜松、苔蘚共同醞釀而成，製造沉穩調性、相當耐聞。編輯私心覺得特別適合在濕熱的台灣夏天中使用，麝香可以增加留香力，給人優雅又不失清新的印象，讓迷人魅力無所遁形。

▲ACCA KAPPA 白麝香香香髮噴霧。（圖／ACCA KAPPA）

文／美人圈

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