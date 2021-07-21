太神奇！林可彤示範「鏟小腹秘技」，「一動作」立刻改善

▲產後想要收小腹，就從站姿調整開始。（圖／翻攝自FB/林可彤，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

林可彤生完二寶回歸，產後時常在臉書上分享育嬰甘苦談，深得媽咪們共鳴。回歸後的她，仍維持運動習慣，並和大家分享怎樣練出好身材。昨（7/21）在臉書分享「1秒收小腹」，原來把背挺起來，小腹立刻消失，真是太神奇！

▲二寶媽林可彤分享育兒甘苦談。

產後媽媽最在意的就是小腹問題，除了少吃多動瘦小腹，林可彤加碼分享，小腹凸出和駝背息息相關，她傳授大家縮小腹6步驟，現在就跟著試試看！

1.收下巴



2.耳朵位置收到肩膀上方



3.轉動你的肩膀向後



4.肩胛骨微微內收



5.吐氣的時候把肚子收到你的最緊



6.保持呼吸（注意不要聳肩）

▲她維持運動習慣，產後恢復狀況不錯。

她接著說：「照照鏡子肚子是不是小了很多，如果覺得很不舒服，就代表你平時的體態姿勢不良，建議可以慢慢調整，尤其是產後常常練習收緊腹部，把鬆鬆的肚腩肉收進來有很好的效果喔。」網友回應：「這位媽咪示範太到位」、「天啊！抱寶寶很容易不自覺駝背....」，林可彤也秒回：「最容易！還會凸肚子來頂寶寶，千萬要戒掉。」

▲產後媽媽更要好好愛自己。

她更感嘆：「今早看了三年前回顧的照片發現自己老了很多，但人就是會老不然怎麼會需要醫美，總有一天我也會老到運動都抵擋不住，或者是背影還算年輕，但轉正面嚇到人的老也說不定，孩子真的不能隨便生，產後真的要好好保養，快去花點錢在自己身上吧！」

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